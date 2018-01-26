担心公民太孤独 英国任命首个孤独部长

一年多前英国投票决定脱离欧盟后，欧洲人曾开玩笑说，脱欧会让英国成为一个被隔离的孤独岛国。
事实上，英国的确存在严重的孤独问题。乔·考克斯孤独委员会（Jo Cox Commission on Loneliness）2017年发布的报告显示，英国有超过900多万人经常或总是感到孤独。
该问题促使英国首相特雷莎·梅（Theresa May）于当地时间1月17日任命了首位孤独部长。
孤独比每天吸15支烟的危害还大
“有太多人生活在孤独中。” 特雷莎·梅在声明中表示，“我希望整个社会和每个英国人行动起来，解决老年人、失去所爱者、及其他无人可交谈者和无人可分享想法和经历的人们所经受的孤独问题。”
英国最大的老年人慈善机构英国时代(Age UK)首席执行官马克·罗宾逊（Mark Robinson）警告说，孤独可能严重到导致死亡。他说：“有研究已证实，孤独比每天吸15支烟对人体的危害更大。但孤独并非不可战胜，老年人生活中可以没有孤独。”
前美国卫生部长维韦克·默菲（Vivek Murthy）2017年为《哈佛商业评论》写过一篇文章，探讨在工作场所解决孤独问题的必要性。他在文中表示，孤独可能增加“心血管疾病、痴呆、抑郁和焦虑的患病风险”。
乔·考克斯孤独委员会（Jo Cox Commission on Loneliness）2017年12月发布的报告，是受英国红十字会和英国著名连锁超市Co-op共同委托进行的。
该项目是为了纪念2016年被右翼极端主义分子枪杀的41岁工党议员乔·科克斯（Jo Cox）设立。乔·科克斯曾是议会上孤独问题的重要发言人。她生前促成了跨党派委员会的成立，试图展开全国性的对话，引起英国对孤独问题的关注。
2016年遭右翼极端分子枪杀后，伦敦举办的工党议员乔·科克斯送别会。乔·科克斯生前曾建立跨党派委员会，致力于解决孤独问题。图片来自贾斯汀·塔利斯/法新社/盖蒂图片社
如何解决孤独问题
英国文化部体育与国事事务副部长特蕾西·克劳奇（Tracey Crouch）将接管这一新部门，继承乔·科克斯的已有成果，领导跨党小组制定孤独问题应对政策。
同时，英国国家统计局（Office for National Statistics）将帮助创建衡量孤独程度的方法，设立专门的基金会，帮助政府和慈善机构制定更广泛的战略，以找到解决孤独问题的方案。
政府能如此快地回应这一问题让乔·考克斯委员会很是高兴。该委员会现由国会议员雷切尔·里夫斯（Rachel Reeves）和西梦·肯尼迪（Seema Kennedy）领导。
这两位国会议员领导者在联合声明中引用考克斯的话语：“年幼或年长，孤独都有可能存在。”她们还补充道：“整个2017年，我们倾听了新生儿父母、儿童、残疾人、护理照顾者、难民和老年人的孤独经历。”
社交网络帮助解决孤独问题
政府研究发现，英国约有20万老年人超过一个月没有和朋友或亲戚交谈。
卡罗尔·詹金斯（Carol Jenkins）是一位来自英国西南部伯克郡的64岁退休护士。她说自儿子出国后，她搬到另一个郡的小房子居住，那时就开始感到孤独。
詹金斯夫人在电话采访中回忆道：“我当时决定搬家是因为经济问题，我的个性又决定了我不会主动去结交新的朋友。那时可能连续几个月都见不到老朋友或亲人，我感到非常沮丧和孤独。”
詹金斯夫人后来加入了一个脸谱（Facebook）小组，该小组为那些受孤独影响的英国人提供服务。她说该小组帮助她更多地走出家门。
“与其说是在网上认识陌生人，结交新的朋友，该小组更多的是一个激励性的服务网络，为你提供处理和解决问题的指导。”她还补充说，也有不少年轻人加入该小组，这让她有些惊讶。
“有很多大学生把自己锁在屋子里好几天，因为害怕被排斥或自己无法融入。” 詹金斯夫人说，“长期的孤独，会演变成抑郁症。这就是孤独的危险所在。”
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