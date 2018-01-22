德媒称，此前中国军方称，美军“霍珀”号驱逐舰1月17日闯入黄岩岛海域，被中国海军“黄山号”护卫舰驱离，同一天美国官方人士也证实了美舰确曾进入南海争议水域。中国外交部发言人陆慷也在20日强调，美方军舰有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则，并表示中方对此表示强烈不满，将采取必要措施，坚定维护中国主权。
据德国之声电台网站1月22日以《中国指责美舰抵近黄岩岛 菲律宾袖手旁观》为题报道称，菲律宾总统府发言人21日则表示，马尼拉不会卷入这场中美间的争执。黄岩岛位于菲律宾苏比克港以西约100海里，围绕该岛礁的主权争议主要产生于中国与菲律宾之间。
报道称，长期以来，美国军方一直坚持在全球各地进行“自由巡航”的立场。美国国防部在一份声明中并没有直接提到此次“霍珀”号驱逐舰的行动，而是强调“所有行动都遵守国际法，并且展示了美国将继续在国际法允许的范围内进行飞行、航行等行动。”
陆慷在20日强调，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方一向尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名，损害中国的主权和安全利益。中国强烈敦促美方立即纠正错误，停止此类挑衅行为，以免损害中美关系和地区和平稳定。
报道称，目前，围绕黄岩岛的主权争议已经在菲律宾总统杜特尔特上台后略有平息。2016年底杜特尔特访华时，曾为菲律宾渔民争取在黄岩岛水域的捕鱼权利，目前，中方海监船只容许菲律宾渔船在黄岩岛附近水域作业。杜特尔特因此拒绝参与原先计划的美菲共同巡航南海行动，以避免激怒中国。
菲律宾国防部长洛伦扎纳21日表示，美军抵近争议水域的行动并没有事先通知菲律宾，“不管美国在南海做什么，我们都没有话语权。”
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