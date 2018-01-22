日为推进印太战略动作频频 将与澳大利亚空军联合军演

《日本经济新闻》1月21日发表了题为《日澳将共同推进印太战略》的社论。
安倍晋三首相与到访的澳大利亚总理特恩布尔举行会谈，双方一致认为应加强对朝鲜施压，并就年内举行航空自卫队与澳大利亚空军的首次联合演习达成共识。
在北朝鲜问题之外，中国的海洋活动日趋活跃而美国却更多关注国内事务，也导致从太平洋到印度洋的广大区域安全环境发生了重大变化。日澳强化合作是当然之举，而且应当加快具体合作步伐。
日方原本期待首脑会谈能就“访问部队地位协定”框架达成共识。但只停留在双方确认将就“早日缔结”继续进行谈判的阶段，我们对此感到遗憾。
《访问部队地位协定》将预先明确自卫队奔赴澳大利亚或澳军来到日本等情况下的法律适用问题，将确保联合训练、救灾活动等的顺利展开。细致入微的法条完善工作并不容易，需要在事务级别层面进一步密切磋商。
特恩布尔在访问期间参观了陆上自卫队习志野演习场，观看了承担反恐任务的“特种作战群”的训练。此外，他还出席了可以称得上日本安全保障中枢的国家安全保障会议。所有这些安排均属特例，可以说在国内外留下了深化日澳合作的印象。
对于安倍首相倡导的“印太战略”，澳方也堪称一个重要伙伴。两国共同的盟国美国、甚至是印度的加入，使得这一战略势必将取得实质性成果。
日本《读卖新闻》1月21日发表了题为《政府将加强援助印度洋沿岸国家提升警备能力》的报道。
政府将扩大对印度洋沿岸国家的援助，以提升其海上警备能力。这是因为，日美两国着眼于中国带有霸权性质的海洋活动提出的“自由开放的印太战略”已经得到了印度洋沿岸国家的理解。日本的方针是从位于海上交通线要冲的斯里兰卡和吉布提开始扩大援助。
作为具体的支援措施，海上保安厅去年成立的海外援助专门机构将向两国派遣工作人员，就打击使用小型高速艇非法捕鱼进行培训，开设有关国际海洋法公约等相关法条的讲座。预计这些工作将在年内展开。
迄今为止，政府一直在向越南、菲律宾等与中国在南海存在主权争议的东南亚国家提供强化海上警备能力的支援。之所以加紧开展对斯里兰卡、吉布提等国的援助，除了回应两国在打击海盗等方面的合作要求外，还因为中国将该地区视为“重要基地”，并推进港湾设施开发。
斯里兰卡南部由中国援建的汉班托塔港99年的运营权被租借给中国企业。中国在吉布提建设的首个海外基地也从去年8月投入使用。
日本政府的想法是通过援助深化与斯里兰卡和吉布提两国的关系，遏制中国影响力的扩大。
为了强化印度洋沿岸国家的警备能力，日本也在谋求与印度的合作。日印两国政府每年都会展开联合反海盗训练，但17日在印度金奈进行的训练，首次邀请斯里兰卡和文莱作为观察员参加。
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