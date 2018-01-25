中国掀科技人才争夺战：薪资水平快赶上硅谷

据路透社报道，中国正在掀起一场科技人才争夺大战。中国政府目前正在努力促进科技行业的发展，无论是初创企业还是更为成熟的企业都在大量的投入资本。有数以万计的顶尖人才涌入网络安全以及人工智能等行业，希望帮助中国成为世界上在人工智能技术方面排名第一的国家。
前百度高管、现在正在运营一个AI基金的托马斯·梁（Thomas Liang，音译）表示：“现在的企业资金都很充足，他们正在努力的争夺人才。”他表示，为了从大企业那里吸引人才，AI领域的初创企业都会给候选人提供50-100%的涨薪幅度。
中国正在逐渐成为世界的科技中心，阿里巴巴和腾讯这两家企业的市值加在一起已经超过了1万亿美元，这些企业都在进行大规模的技术人才招聘，并且为顶尖人才提供高额的薪资，他们所提供的薪资已经快赶上了硅谷的薪资水平。
毫无疑问，科技产业是中国发展的主要驱动力之一。去年第四季度，中国信息技术与软件行业的输出年比增加了33.8%。科技人才招聘网站100offer.com的数据显示，目前，人工智能领域的大学毕业生年薪在30万元到60万元之间。具有3-5年工作经验的团队领导年薪可以超过150万元。在所有这些职位中，绝大部分都来自北京和深圳两地。
在特朗普修改了移民政策之后，许多在美国学习的中国留学生受到了影响，让他们很难毕业后在美国找到工作。如今他们无需再担心，因为回国工作一样能让他们衣食无忧。许多中国科技企业都会定期到美国的大学内去招募即将毕业的中国留学生。
而且资本依然在源源不断的涌向中国科技行业。市场研究机构Preqin的数据显示，去年整个大中华区获得了超过650亿美元的风险资本，相比上一年增长35%。世界范围内仅仅落后于北美的770亿美元。
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