达沃斯论坛上的印度：莫迪的数字外交

随着世界各国领导人从今天开始聚集在冰冻的瑞士阿尔卑斯山度假胜地达沃斯，参加为期四天的世界经济论坛峰会，印度总理及其六位内阁同僚和其他印度智囊团的出席会让世界再次聚焦印度。印度的经济发展及互联网创投的快速崛起已经吸引了全球的目光。
莫迪政府在努力实现数字第一经济的同时，无疑将展开它所谓的数字外交。印度数字基金会联合创始人、Nasscom、TiE和isprit等技术机构成员阿文·古普塔（ Arvind Gupta ）将于周三（ 1月24日）主持会议，最重要的是，作为执政党印度人民党（ BJP ）的首席技术官，预计将讨论印度独特的数字识别系统Aadhaar这一有争议的话题。
自去年以来，有媒体报道称，有几个国家表示有兴趣部署Aadhaar及其周边的软件生态系统——印度堆栈（ India Stack ）。印度堆栈允许开发人员和初创企业构建用于提供服务（包括数字金融交易）的软件。
阿尔温德·古普塔一直是数字印度的支持者，最近在哈佛商学院的一篇文章中阐述了印度目前正在进行的数字转型。“现实是，印度正以前所未有的速度走向未来。而实现这一目标的道路是数字化的。
数据经济学
根据印度唯一身份认证机构UIDAI（该机构负责根据个人的生物识别技术发布独特的身份或Aadhaar）统计，截止到目前为止，已向88.2 %的印度人口分配了11.2亿个Aadhaar号码。
毫无疑问，在印度这样的国家收集此类数据的任务是艰巨的。即使是放到其他各国身上，尤其是在发展中国家，由于缺乏数字基础设施，管理和为公民提供这类服务都是十分具有挑战性的。
自2016年3月以来，印度一直在努力启动数字外交，以研究印度的技术力量如何能够帮助解决发展中国家的类似问题。虽然确切的国家名称和数量仍未披露，但知情人士表示，东南亚国家、非洲，甚至一些发达国家都表示对Aadhaar和India Stack感兴趣。
如果这一计划得以实施，它将在未来有可能覆盖亚洲和非洲的60亿人口。
随着世界银行“帮助各国开发强大而安全的数字身份识别系统”，以及联合国可持续发展目标的指引，到2030年将所有公民的合法身份都纳入其中，这一数字可能会变得更大，其影响力也将从达沃斯扩展到全世界。
Ispirt是领导印度Stack的志愿者组织，该组织的成员一直在与国际代表接触，以解决合作模式问题，但他们坚持认为，现在就让其他国家参与进来还为时过早。
“世界很多其他国家的政府已经透露出他们对此感兴趣。我们目前正处于初级阶段，正在找出作为政府数字外交一部分的体制机制。Ispirt并不打算把它带到其他国家，但我们很高兴成为印度软实力上升的风向标，”一位Ispirt内部人士表示。
尽管在印度的Aadhaar热潮中出现了个人隐私和数据泄露的争论，但看好这个统一支付接口（UPI）的国家还是在逐渐增多。其先进性表现在，它是一种允许无现金金融交易的印度栈系统。
有一种观念认为，数字支付应该是公益产物，而不是为某个人提供商业服务。据消息人士称，支付系统是基础性的，而且成本低廉，这也是为什么它会让很多国家感兴趣的原因。
isprit成员兼天使投资人Sanjay Anandaram表示：“Aadhaar及其周围的软件堆栈表明，它易于部署、可扩展，而且成本低廉。”
数字殖民的风险
有趣的是，isprit在2017年的年度发布中声称，“有一种共识正在迅速形成：如果没有这样的公共平台，数字殖民将是一个重大风险。中国通过创造了一套适合本国的系统，降低了这一风险。
美国的风险也很低是因为它对市场上的高科技公司有着一整套严格的监管。但欧洲就不行了，他们不具备以上任何一点。丹麦已经认识到了这一点，所以设立了一个数字大使来处理数字跨国公司。
他们表示，一个国家必须要有一个强有力的政权，不然很容易在科技迅速发展的今天被很多巨头公司和高科技“绑架”；谷歌和苹果可以买很多东西，但不能买国家主权。巴塞罗那正在领导一个由“反叛城市”组成的联盟，以收回对数字数据的所有权。
Sanjay说，“以全球三大美国公司谷歌、苹果和Facebook为例。他们均拥有不同国家用户的数据，所以其他国家不能依靠西方的技术平台来运行自己国家的数据，这很危险。各国正在意识到数据主权的事实。谁控制了数据，谁就控制了地缘政治。”
Sanjay在回答Aadhaar数据泄露问题以及公民隐私是印度的一项基本权利时表示，安全是一个猫捉老鼠的游戏。“仅在2016年的美国，身份盗用就让美国政府损失了160亿美元。”他补充道。
India Stack的第四个数字层“同意”是去年推出的，它允许服务提供商只有在用户同意的情况下才能解锁个人数据，以满足其特定需求，如信贷或保险。这也是很多发达国家对此技术表现出浓厚兴趣的地方
与此同时，在印度，前最高法院大法官B ． N ． Srikrishna领导的Srikrishna委员会正在努力起草一项数据保护法案，该委员会正在研究与数据保护有关的问题，并将就审议的原则提出具体建议。
“Aadhaar的影响力正在逐渐增强，印度堆栈对FANG （ Facebook、Amazon、Netflix和Google ）四大巨头公司已经构成了潜在的威胁。”Charles assi去年12月在造币厂发表的一篇文章中写道，“印度堆栈的未被报道之处在于，这个框架是一个独特的框架。它允许公民拥有自己的数据，并将其传输到另一条‘高速公路’，或从一个平台传输到另一个平台。不仅如此，印度的商业模式也正在围绕这一理念进行测试——所有这些都是印度独有的模式，可以出口给世界其他地区。”
缝合破碎的世界
摩根士丹利（ Morgan Stanley ）在最近的报告《印度的数字飞跃，万亿美元的机遇》中表示，“印度的数字化进程提高了我们对其长期增长估值的信心。我们预测印度的GDP将达到6万亿美元，股市市值将上升到6.1万亿美元，金融和消费部门的市值将在2027年达到1.8万亿美元和2万亿美元。”
但是布鲁金斯学会副会长凯末尔·德尔维什和世界银行战略与业务总监齐亚·库雷希在世界经济论坛的一篇文章中争辩说，“长远来说，经济表现及潜在增长将视乎供应方面，特别是生产力增长的复苏而定。技术乐观主义者声称，随着数字能力与其在经济中的应用之间的滞后缩短，技术将为所需收益提供助力。无论技术的影响力将足够巨大还是无关紧要，正反两方面的论调都有令人信服的论据，下一步发生什么情况就让我们拭目以待吧。”
去年的一项调查显示，印度最富有的人占据着整个国家73%的财富。
此次达沃斯论坛的主题是“在一个分裂的世界中创造一个共同的未来”，希望与会领导人能够解决迅速起的国家内部不平等的问题。
很多国家的内部都会出现不同程度的不平等，随着经济的发展，财富越来越集中在少数人手中。这一趋势还将加速，因为在当今的社会，新技术无论让生产率增长多少，最后都只会继续提高技能溢价，将收入转移到前沿企业，并允许新型企业近乎垄断的“赢家通吃”模式在全球范围内发展。而这一问题其实是全球各国都应关注的潜在威胁。
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