病毒在地球以外传播？外媒：病毒或有助人类找到外星生命

英媒称，病毒在地球上到处可见，它们是地球上最常见的生物体，被认为对生命的出现起到重要作用。科学家现在表示，它们或许也是在宇宙其他地方找到生命的关键。
据英国《每日邮报》网站1月22日报道，研究人员在一篇新的研究报告中说，太空探索努力应该考虑这样一种可能性，即病毒或许在地球以外的地方繁衍，从木卫二和土卫二的隐形海洋到火星上古老的沉积岩。
报道称，波特兰州立大学生物学教授肯·斯特德曼说：“自从发现第一批病毒以来，已经过去了100年。”
“进入病毒学的第二个百年，我们终于可以开始把注意力放在地球以外的地方。”
报道称，在这篇新论文中，研究人员详细解释了“天体病毒学”的情况。天体病毒学把病毒研究与天体生物学结合起来，探测生物迹象，研究病毒是可能如何在太空传播的。
随着寻找外星生命的努力持续进行，微小的生物体常常成为关注的焦点。
在地球上，病毒的数量是其他任何细胞生物体的10倍至100倍。
鉴于病毒数量繁多，且可能对生物进化起到作用，专家们表示，病毒或许是其他星球以及月球上一个重要的生命迹象。
报道称，论文作者解释说：“病毒可以说从最早的生命阶段以来就与有细胞的生命形式共存，或许直接参与其中，并深刻影响了细胞进化。”
“病毒是现代地球上把单股和双股形式的核糖核酸（RNA）或脱氧核糖核酸（DNA）作为其基因物质的唯一生物体，因此或许为假定存在的脱氧核糖核酸蛋白质世界提供一个范本。”
报道称，研究人员敦促美国航空航天局和其他太空机构在推进外星球探索活动中寻找病毒。
某些地方或许是寻找病毒的最佳场所，包括土星上的液体和木星的卫星，或者火星上的沉积岩。
报道称，目前，关于太空中存在病毒的可能性还有很多有待了解。
斯特德曼说：“通过这篇论文，我们希望推动病毒研究融入天体生物学，并指出天体生物学中尚未解答的一些迫切问题，特别是关于探寻病毒生物特征以及病毒是否可能向地球以外传播。”
虽然有关外星病毒的想法或许听起来令人震惊，但研究人员认为，这可能不会是看似那样的可怕情况。
报道称，斯特德曼对小发明网站说：“病毒的名声不好。”
“如果我们在其他星球发现病毒，这是生命的迹象，而不是让人害怕的东西。”
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