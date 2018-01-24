莫迪：到2025年印度经济将翻一番

印度总理在达沃斯称，到2025年印度经济规模将达到5万亿美元。IMF预测2018年印度经济增长7.4%，基本上处于实现莫迪目标的轨道上。
伦德拉•莫迪(Narendra Modi)在达沃斯世界经济论坛(World Economic Forum)发表开幕辞时表达乐观基调，他为印度经济设定了在未来7年规模扩大一倍的目标。
在瑞士举行的这个精英聚会上，多数政治领袖都充当自己国家的首席推销员，印度总理也没有令人失望。
莫迪在向汇聚一堂的跨国企业高管和金融家们夸口称，印度正在“去除繁文缛节并铺设红地毯”来欢迎投资者。他声称，到2025年印度经济规模将达到5万亿美元。“来印度投资、到印度旅游、在印度从事制造已经变得比以前容易多了，”他表示。
国际货币基金组织(IMF)在达沃斯公布的数据显示，2018年印度经济将增长7.4%，使其基本上处于实现莫迪目标的轨道上。
印度政府最近放松了某些经济领域外来投资的限制，其中包括房地产经纪和零售。但是莫迪的某些举动——尤其是废除了印度多达三分之一流通货币的“废钞令”——对商业造成严重扰乱，损害了他自诩的经济改革家的形象。
除了强调在印度投资的新机遇以外，莫迪还谈到了精神层面：他引用甘地(Gandhi)的话谴责“以贪婪为本”的消费主义，并强调了瑜伽的好处。
他把自己和印度定位成了全球开放秩序的捍卫者，对新形式关税和非关税壁垒的出现、对跨境投资流动放缓发出了警告。
他还表示，全球化正在“慢慢褪色”，而“保护主义势力正在抬头，阻碍全球化。他们想逆转全球化趋势。”
印度总理捍卫全球化的言论，将被视为不点名地指责美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)及其“美国优先”(America first)议程。特朗普将在周五发表世界经济论坛闭幕演讲。同样，莫迪对气候变化危险的强调也与特朗普政府所表达的怀疑形成了鲜明对比。
莫迪把气候变化列为世界面临的三大主要挑战之首，警告称“冰川在融化、冰盖在融化”。他呼吁采取国际行动来应对气候变化，这潜在具有重大意义，因为印度传统上是最不愿意签署全球气候协定的国家之一。
莫迪的讲话也含沙射影地指责了中国。他强调了印度的民主文化，声称印度没有领土野心，也从未试图攫取他国的自然资源。这可能被视为直指中国的讥讽。去年中国国家主席习近平在达沃斯发表了广受好评的演讲。
莫迪是自1997年以来首位在世界经济论坛上发表演讲的印度总理。加上本周晚些时候特朗普的亮相，他的演讲标志着达沃斯作为全球论坛的重要性回升。特朗普将是自2000年比尔•克林顿(Bill Clinton)出席该论坛以来首次现身达沃斯的美国总统。法国总统埃马纽埃尔•马克龙(Emmanuel Macron)也将首次亮相达沃斯，他将于本周晚些时候发表演讲。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost