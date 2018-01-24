新加坡可刷EZ-Link卡吃饭了

新加坡讯，新加坡人将可以使用易通卡（EZ-Link Card）和优惠车资卡，在装有NETS阅卡器的小贩中心摊位付费吃饭。
这项服务将从今年4月起开始。
易通卡（EZ-Link Card）在新加坡，是广泛用于搭乘公共交通的无现金支付方式。之前，一些便利店和快餐店，已经接受易通卡（EZ-Link Card）支付。但用于小贩中心，尚属首次。
易通公司（EZ-Link）公司和NETS今天（24日）发布联合文告，宣布双方首次合作推出这个互通支付系统。
新加坡央行——金融管理局对此表示欢迎。
目前，新加坡全岛共有30多个小贩中心、超过1000个小贩摊位，提供NETS付费方式。民众目前可以通过扫描二维码，或使用NETS转账卡，在这些位于包括庙弯（Beo Crescent）、丹戎巴葛（Tanjong Pagar）、义顺公园（Yishun Park）和锡安路（Zion Road）等小贩中心、食阁以及新加坡理工学院、共和理工学院、南洋理工学院、淡马锡理工学院和南洋理工大学的餐厅付费。
双方表示，这项合作是配合实现新加坡的“智慧国”愿景，推广使用无现金付款方式。
为了协助可能没有银行账户的人群，例如学生和年长人士，在这项合作下，公众也可以使用优惠车资卡（Concession Card）购买小贩中心的食物和饮料。
金融管理局发布声明称，这项合作对朝着电子付费社会前进的新加坡，具有重要意义。同时，当局也期待同行业中的其他业者也能够推出类似合作，方便公众使用无现金付款方式。
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