班农称美总统家人通俄叛国 特朗普回呛：他已疯

近日，特朗普的前“军师”班农在一本书中表示，特朗普的儿子小特朗普等人与俄方人士在大选期间的会面是“叛国的”举动。此言一出也立刻招致了特朗普的反击。这位现任美国总统怒怼班农，称这位前白宫首席战略顾问在从白宫被解雇后已经“丧失了理智”。
综合CNN、侨报网等媒体报道，在即将发行的新书《火与怒：特朗普白宫内幕》中，前白宫首席战略顾问班农向作者表示，在2016年美国总统竞选活动期间，特朗普的儿子小特朗普等人与俄方人士的会面是“叛国的”和“不爱国的”举动。
据《纽约时报》早前报道，2016年6月，特朗普的大儿子小特朗普、女婿库什纳和当时的竞选主席马纳福特在特朗普大厦与俄罗斯律师维塞尼茨卡雅会面。当时有人承诺向小特朗普提供民主党候选人希拉里的黑料，因此同意和这名被指与克里姆林宫有联系的律师会面。但小特朗普后来表示，这名律师没有提供实质性的信息。
就此事，班农评价称，“在没有任何律师在场的情况下，3名特朗普竞选团队的高级成员与外国政府的相关人士在特朗普大厦碰面，即使有人认为这不属于叛国或者不爱国，但我认为这就是，应该立即叫FBI来。”
班农还提到白宫方面希望独立检察官穆勒可以尽快结束调查的如意算盘“打不响”。他表示，因为穆勒的搭档韦斯曼是调查洗黑钱的专家，而有消息指出联邦检察官方面得到德意志银行向库什纳借出数以百万美元的记录，因此穆勒随时可以找到有力证据。
针对自己前“军师”的此番爆料，特朗普3日也是毫不客气地予以批驳。在一份声明中，特朗普表示：“斯蒂夫·班农和我以及我的总统任期没有任何关系。当他被解雇的时候，他不仅失去了工作，也失去了理智。”
现年63岁的班农曾是保守派媒体布赖特巴特新闻的掌门人。2016年美国大选期间，班农是特朗普的重要顾问。在特朗普入主白宫后，班农担任美国总统高级顾问和白宫首席战略师，是特朗普政府多项内政外交政策的重要推手。任职期间，班农始终致力于说服特朗普兑现竞选期间的各项承诺，包括颁布限制移民令、退出《巴黎协定》等。
不过，班农也被指卷入了白宫的内斗之中，有报道称，他与多位白宫高级别幕僚不和，甚至多次与特朗普发生争执。2017年8月18日，白宫宣布，班农确定于当天卸任白宫首席战略师一职。
此前还有美国媒体报道称，由于班农对特朗普政府日益不满，因此表示如果特朗普不准备在2020年竞选连任，他将考虑自己出马参选。有文章称，班农称特朗普“像一个11岁的小孩”，并表示，自己此前在白宫拥有的只是影响力，而如今离开白宫，他却得到了真正的“权力”。
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