印度正副驾驶飞行员空中吵架还掌掴 载338人航班一度无人驾驶

日前，印度一架飞机在飞行途中，正、副驾驶员在空中争吵且正驾驶员掌掴女副驾驶员，两人先后离开驾驶舱导致飞机一度无人驾驶。
据《印度时报》今日（4日）报道，捷特航空（Jet Airways）一架搭载324名乘客和14名机组人员从伦敦飞往孟买的航班，在起飞9个小时后，正、副驾驶员因故发生争吵，正驾驶员掌掴女副驾驶员，女副驾驶员负气离开驾驶舱到空厨间流泪。
报道称，机组人员安抚女副驾驶员，试图让她返回驾驶舱；同时，正驾驶员也透过舱内电话要求机组人员把他的副驾驶员带返驾驶舱，最后甚至自己走出驾驶舱劝服女副驾驶员返回驾驶舱，导致飞机有一段时间无人驾驶。
据报道，副驾驶员后来返回驾驶舱，但期间正、副驾驶员再度发生争吵，副驾驶员又负气离开驾驶舱，让机组人员很担心影响安全，但所幸航班最后在2日午夜安全降落孟买。
捷特航空受询时证实，1日伦敦飞孟买的9W119航班驾驶舱内人员发生一些“误会”，但“问题很快就获得解决”，324名乘客包括2名婴儿，还有14名机组人员都安全抵达孟买。
捷特航空表示，公司已把这起事件向印度民航总局报告，把两名人员停飞，启动整起事件的调查程序。
印度民航总局局长布拉（BS Bhullar）指出，捷特航空上述事件是个“严重问题”，民航总局已经下令调查，且暂停涉及上述事件的副驾驶员飞行执照。
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