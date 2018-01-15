台媒称台湾是棋子:美国给的越多 台湾离弃子越近

从棋子到弃子，台湾要走多少步？“台湾旅行法”还没正式通过，就让岛内“台独”分子狂欢不已。今日（15日），有台媒报道称，有专家指出，就算该法最后真获美国政府通过，台湾也不见得能获利，因为美方给予越多好处，背后代表的恐怕是台湾离“弃子”越接近。
专家：美国不会支持“台独”，台湾正从棋子成为弃子
台湾《中时电子报》15日报道称，有专家指出，台湾在美国手中正从棋子成为弃子，而现今的民进党当局，应有所警惕。他表示，“这段日子‘台美’关系看似越来越好，美国更彷佛成了‘台独’靠山，可民进党当局应从历史明白，中美关系这盘旗，台湾永远只是棋子，‘需要你的时候就给你些好处，不需要时就随手放在一旁。而什么时候需要，什么时候放弃，则是中美力量对比决定的。’”
专家认为，美国绝对会坚守“不支持台独”的立场，“美国能做的只是不断地用台湾问题撩拨中国大陆，提高筹码的要价而已。”也就是说，民进党当局跳得越高，只会促使两岸统一之日更快到来。
其实早前，台媒也曾发文警示台当局直指，美国频打“台湾牌”，台湾捞不到好处！台媒此文章直言不讳提到，民进党当局向来善于操作美、日议题，让原本应该两岸归两岸，美中归美中的问题，在民进党当局以后全部搅混了。现在美国却主动跟蔡当局眉来眼去，导致大陆方面强烈不满。不过，两岸关系不佳，如果又遇上美中关系不睦，而大陆、台湾和美国关系一起被搅混，台湾想要在三方混沌的状态下获益，台湾是捞不到好处的。
“台湾旅行法”还没正式通过，台媒就嗨过头
10日，美国众议院通过了所谓“台湾旅行法”草案，蔡当局还没来得及表示“感谢”，台媒就开始刷屏起来。有专家向海外网指出，“台湾旅行法”还没实施，未来能否通过更未可知，台媒对此表现得过于兴奋，明显自嗨。
台媒称，美国众议院10日无异议通过了“台湾旅行法”草案（HR 535），草案主要鼓吹“美台”所有层级官员的“互访”。
报道称“该草案现在正等待联邦参议院的通过，随后将送交美国总统特朗普审阅，若特朗普签署，该草案将正式生效，成为具有约束力的美国法律。”
请注意，报道里指出这仅是一个还在“等待通过”的草案。但它却在今天点燃各大台媒嗨点，《自由时报》等台媒纷纷激动刷屏。对此现象，北京联合大学两岸关系研究所所长朱松岭在参加海外网金台沙龙时表示，“台湾旅行法”还没实施，台媒就异常兴奋。他幽默的用“给点阳光就灿烂”形容了“独派”。
中方回应：干涉中国内政，坚决反对
自1979年“美台断交”以来，台湾地区领导人、外事部门负责人、防务部门负责人至今都无法“访问”华盛顿，而美国派官员赴台，也会避开敏感的军事防务部门，多以商务、教育部门之间的交流为主。“台湾旅行法”草案就是企图对这种“受限的”高层级官员“互访”进行解禁。
有媒体警告称，一旦该草案最终成为法律，意味着“美台”交往公开“官方化”，中美关系的基础和两岸和平的基础都将被严重冲击。如果“美台”高级别官员“互访”，势必酿成高烈度的危机。届时整个中美关系将面临空前挑战。这将不仅是中国的难题，美国的利益也将受到牵连和打击。
对此，外交部发言人陆慷表示，中方注意到了有关报道。中方再次强调，有关法案严重违反一个中国政策和中美三个联合公报确立的原则，干涉中国内政。中方对此表示坚决反对，敦促美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，慎重处理台湾问题，不要与台湾进行任何官方往来和接触，不得向“台独”势力发出任何错误的信号，希望美国能够以实际行动维护中美关系大局以及双方在国际事务中的合作。
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