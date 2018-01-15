中国加快培养舰载机飞行员

香港《南华早报》网站1月2日发表报道称，中国海军加强了战斗机飞行训练，以便为扩大其航母舰队作准备。
报道称，中国人民解放军海军已经开始训练自己的飞行员，而不是从空军招揽人才。海军2017年成立了中国人民解放军海军航空大学，本部位于山东烟台。据《解放军报》报道，战斗机飞行员学员正在使用该区以及位于辽宁、河北和山西的校区最先进的训练飞机。
报道称，中国海军并没有说明其航空母舰将需要多少名战斗机飞行员。报道还称，未来计划拥有4艘航母。军事问题专家们表示，海军迫切需要为这些航母舰队培养学员。这所大学在去年5月份首次招收450名学员。
据《南华早报》报道，中国到目前为止只有1艘航母——辽宁舰，但它的姊妹舰——中国自主设计和建造的001A型预计在今年晚些时候全面服役。海军需要更多的战斗机飞行员驻扎在这2艘航母上，另外还需要更多的支援人员。
该报道没有具体说明海军正在使用哪种教练机，但专家们表示，很可能是江西洪都航空工业集团有限责任公司开发的L-15B“猎鹰”超音速教练机。
据《解放军报》报道，新大学的飞行学员已飞越东海和内地陆地，开展起降和着陆练习、在飞行甲板上进行计算机模拟训练，并参加复杂的体能训练和各种讲座。
这所新大学由海军航空兵学院和海军航空工程学院重组而成，主要致力于为中国航母战斗群培养舰载机飞行员和后勤人员等。
报道称，北京正努力打造一支能在全球开展行动并支撑中国海洋安全的“蓝水”海军，包括使辽宁舰在2012年正式入列，以及让新的001A型航母正式服役等。
据《南华早报》报道，军事专家李杰表示，中国海军已利用首艘航母积累经验，随着航母舰队逐渐扩大，目前的要务是在海军内部培养更多舰载机飞行员。
舰载机飞行员是同行中的精英，因为他们需要在飞行甲板上极短的跑道（不到陆基飞行跑道的十分之一）上起飞和着舰，李杰还表示，与资深飞行员传授这些技能相比，更好的（培养方式）是让飞行学员从头学起。
不过，辽宁舰几乎所有的歼-15舰载机飞行员都是从最优秀的空军飞行员中选拔出来的，且至少具有600小时的飞行经验。
报道称，在辽宁舰入役前，中国在航母战斗机方面没有任何经验。因此，当为歼-15训练飞行员时，最好的方法是先从经验丰富的空军飞行员开始。
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