俄罗斯、新加坡和韩国：争议中的比特币

在过去几个月里，我们看到了关于俄罗斯加密货币未来的各种不同说法。很明显，大多数政府官员并不认同这个新事物。其提案包括将加密货币合法化，只允许合格投资者进行这种交易，甚至对交易所运营商进行长达几年的监禁。这个话题在俄罗斯显然是非常有争议的，目前还没有官方消息表明其未来可能会怎样。但关于这个话题的讨论也绝不会到此为止。
本周早些时候，俄罗斯新闻人士称，该国财政部已经提出了一种处理加密货币的新方法。事实上，这个方法对于这种新形式的货币来说似乎是最积极的了。但是请记住，这只是一个提案，而不是官方法规。在这个新想法获得政府批准（似乎不太可能实现）之前，加密货币在俄罗斯的未来仍不清楚。
据报道，俄罗斯财政部正在寻求使加密货币交易合法化。该部门已经提到“有组织的交易平台”，这带来了很多问题。毕竟，这似乎表明，只有政府批准的交易所才能交易加密货币。虽然目前尚不清楚是否是这种情况，但是由于没有人能够回答这些问题，所以投机行为将在未来一段时间内变得猖獗。无论如何，这是一个相当积极的建议，令许多人出乎意料。
这并不是财政部第一次试图使加密货币合法化（至少是在一定程度上实现合法化）。其目标是在不使投资者面临太多风险的情况下了解比特币和其他货币会如何影响俄罗斯的经济。发布“预先批准”的交易平台清单肯定有助于同时实现这两个目标。目前，所有这些问题还处于探讨的最初阶段，因为什么都还没得到批准。
俄罗斯央行对这种情况感到不悦，这并不令人惊讶。具体说来，中央银行和财政部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫(Alexey Moiseev)都反对加密货币交易合法化这一想法。正是这种阻力使得任何加密货币都难以在俄罗斯茁壮成长。与此同时，Webmoney仍然使用比特币，并没有任何严重后果。在加密货币方面，俄罗斯显得非常有趣，因为人们对这种新事物的看法互相冲突。
我们无法准确猜测这些接下来都将如何发展。俄罗斯官员们似乎每隔几周就要提出一些新方法来禁止或者推动加密货币。虽然这个新的提案是相当积极的，但它似乎不太可能在现有条件下得到批准。在任何此类提案都变成正式法规之前，使用和交易加密货币在俄罗斯虽然不是非法行为，但也不合法，这意味着用户在与大量加密货币打交道时要谨慎。
新加坡不会加入国家控制加密货币的行列
尽管很多国家想要发行国家虚拟货币，并采取了行动，可是新加坡政府并没有这样做。
这场数字货币变革已经到来，而且不专属于比特币和其他去中心化加密货币。越来越多国家在探索无现金社会的好处。
瑞典曾表示想要调研电子克朗的发行问题，以色列则想创建数字谢克尔，俄罗斯很快就要开发加密卢布（CryptoRuble）。委内瑞拉似乎准备发行Petro，只不过这种货币的合法性有待商榷。
瑞士瑞银的Axel Weber曾说央行和其他金融机构在认真考虑是否走这样的道路。
·新加坡不会跳上数字化列车
不过，新加坡金管局（MAS）董事总经理Ravi Menon不相信淘汰传统法币是未来的方向。
金融时报报道他关于该问题的态度：
“央行为何要这样做？如果对银行感到担忧，会出现银行挤兑，每个人都会到央行存款，如果人们都在央行存款，谁还回去提供信贷？”
“实际上我认为，这还是很长期的事，是你最后才会想到要做的事”。
尽管MAS希望将自己打造成创新者的天堂，以此改善经济，可是稳定一直是该机构的重点。
“作为监管者和宣传者，那是我们最基本的做法。我们的管理任务很简单也很清晰：金融稳定高于金融发展”。
新加坡将就加密货币扩大监管要求：新加坡副总理会澄清对加密货币的国家立场。
· MAS关注比特币
不过MAS不反对加密货币，而是希望利用虚拟货币进行银行间转账，甚至利用ICO进行融资。
不过，该机构还是在监管比特币的价格波动。上个月这种货币接近2万美元的历史记录，目前CoinMarketCap显示价格已经低于1.4万美元。
Melon提到比特币问题，说市场崩盘可能“对金融科技、对创新造成更大的负面影响。这是泡沫的问题，这有点过度了，会削弱信心”。
他说，假如泡沫破裂，MAS不会提供任何帮助。
“为什么要将人们从自己的愚蠢行动中解救出来？这些加密货币是私人机构发行的，我认为政府的作用是警告人们，并且一些政府已经这样做了”。
吸引企业，但不能以法律法规为代价
波士顿咨询公司（Boston Consulting Group）显示，新加坡管理着1.2万亿美元的离岸资金。尽管该国致力于让更多亚洲银行在这里交易，Menon并不计划用宽松的监管来吸引他们。
“我们不想要一些避税天堂的那种名声。我认为在过去几年的行动中，我们已经表明这是法律和秩序非常强大的地方，保持这个体系的纯净与保持体系稳定是一样重要的”。
Menon曾说该国不打算监管加密货币交易。
韩国加密货币交易所关闭说引来用户及政治人士强烈反对
韩国超过10万民众签署请愿书，要求政府停止任何关闭国内加密货币交易所的计划。
上周早些时候，韩国司法部宣布其正在草拟立法关闭该国内加密货币投机热潮中的在线交易所。这一重磅消息刚好与税务局正在调查韩国的一些交易所以及接下来几小时内的消息相吻合。
但是，这一提案迅速引起了韩国政府内部的反对声音——尤其是总统办公室表示，目前为止尚未“最终确定”任何举措——由于这些声明引发了加密货币价格大跌，加密货币支持者与国内交易者强烈抗议政府的不公平举措。
公众对这一拟议举措的激烈反对似乎仍在持续发酵。韩国总统府青瓦台的网站上，自1月10日起共提交了超过4000多份与“虚拟货币”相关的请愿书。
其中一份要求司法部长下台的请愿书就获得了超过3万名个人的签名。据路透社报道，单这一份请愿书就吸引了超过10万名民众签名，而网站本身也一度由于流量过大而无法访问。
政府网站上一份请愿书的评论中，一名用户声称由于司法部的消息使其损失了部分资金。
另一份请愿书则将加密货币交易与股票市场相比较，并表示后者更具投机性。
而另一份请愿书则对新规则的制定给予了支持，但呼吁政府在实施任何此类新规之前与加密货币社区进行磋商。
·反对党强烈抵制
据报道，韩国政局其他党派也对此表示强烈抗议。
韩国日报《韩民族日报》（The Hankyoreh）的一篇最新报道中就指出，几个反对党领导人也对此表示批评，他们认为司法部的做法是在未进行任何讨论或争议的情况下做出的单方面打击。
一名反对党立法者表示，这一禁令并不代表政府立场，而是司法部，也可能是总统他们自己持有的立场。
这名立法者继续表示（译自韩文）：
“政府的公告应该以详细的审查和协调为基础。如果有任何问题，我们也应该提前发出警告并做准备。”
·监管之路
近几个月来，政府已经在努力遏制围绕着加密货币的投机行为。
包括制定银行与加密货币交易所开展交易的新规。1月8日，监管机构对六家银行进行了检查，以确保其符合新规定的要求，包括执行严格的了解你的客户（KYC）认证规则等。
但是据《韩国时报》（Korea Times）报道，一些银行并未遵守新规，而是表示将完全停止与加密货币交易所的交易。
韩国最大银行新韩银行（Shinhan Bank）上周五表示，为遵守相关监管规则，该银行将关闭其提供的虚拟货币账户。
新韩银行的一名官员表示，该银行在决定完全解除风险之前，初步构建了一个系统以遵守新规。
该代表对媒体表示：
“根据政府遏制加密货币热潮所采取的一系列举措，我们已经开发了一个新系统来识别虚拟货币账户客户。但是，我们还是决定放弃为这种已经发展成为一个严重社会问题的数字代币交易提供服务。”
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