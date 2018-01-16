11个“科学名词”带你透视2018年社会变化

美国石英财经网站1月8日报道称，该网站的科学团队整理了一些能帮助你更好地了解2018年社会和政治生活的科学名词和概念。
·基于证据/基于科学 在2017年底，特朗普政府告诉卫生与公众服务部的许多部门，在2018年预算案中要避免使用某些词语和说法，这样才能提高从共和党领导的国会中获得资金的几率。但其中提到的两个词“基于证据”和“基于科学”对科学方法来说却是基本和必不可少的，把它们列入黑名单显然荒谬。
·弱势群体 “弱势”也是特朗普政府建议卫生与公众服务部不要用的一个词。实际上，比起“基于证据”、“基于科学”或其他被认为会带来麻烦的词，这个词可能更重要。不过，它的实际意思还是比较模糊的。
·地平线2020 自1984年起，欧洲开展了一项政府出资的集体科研计划——“研究和技术发展框架计划”，该计划的2014至2020年阶段被称为“地平线2020”。英国在1984年加入了该计划，但由于英国脱欧，该计划眼看就要失去这个第三富有的成员，而且英国参与“地平线2020”的研究机构也是最多的。
·美国宪法第25条修正案 确切说是第四部分，内容本身并没有什么特别的科学意义：当副总统和行政机构或国会等机构的大部分主要官员依法向参议院或众议院领导递交有关总统无法履职的书面声明时，副总统应立即行使代总统的职责。
2017年12月时，耶鲁大学精神病学教授班迪·X·李会见了一些国会议员，讨论特朗普的精神状态问题。
不过美国精神病学协会的戈德华特守则仍然有效，即精神病医生不应对他们没有面诊过的公众人物发表意见。而国会现在也无法强迫总统接受精神评估，尽管他今年年初需要接受身体检查。
·细胞农业 今年，一种细胞培养的肉类产品有望首次从硅谷的实验室走进商业市场，这标志着高科技产品新趋势的开始。多亏了细胞农业——即在可控的实验室条件下通过细胞生长来生产食物——科学家才能在分子层面复制肉类、鱼类和牛奶等主要食物，而不需要再屠宰或者依靠活的动物。
·CAR-T 近几个月来，期待已久的医学万能钥匙——假如不说是圣杯的话——终于被发现了：美国食品和药物管理局批准了两种癌症CAR-T疗法。
称CAR-T具有“革命性”意义的说法并不夸张。这是美国批准的首个真正的基因疗法，其原理是通过对人体免疫系统的白细胞——即CAR-T的T细胞——重新编码来使其攻击可能威胁生命的癌细胞。
·能源主导 对特朗普政府来说，“能源主导”意味着开发美国大量的矿物燃料资源。其目的不仅在于能源独立，还在于其能成为中国等其他国家的主要能源供应国，从而让它们依赖美国。
·负电价 大多数电网都只能承载一定的电量，过多的电量会导致其出现故障。前不久，从加利福尼亚到德国的电网运营者都曾多次被迫补贴消费者来让他们使用多余的电力。这就是所谓的“负电价”。
·碳价 2018年，中国将会建立世界上最大的碳市场，市场上可以进行碳排放交易。其理念就是给二氧化碳排放设定价格，让企业不能像现在这样将环境成本转嫁给公众。
·绿色债券 绿色债券的诞生是一项最重要的金融发展，这种债券的发行是为了给气候行动项目筹集资金。绿色债券总额已经连续四年增长，2017年更是达到了创纪录的1200亿美元。
·论文发表前预先印发 不管是科学家还是门外汉，都不可能具有评估世界上每项科学研究所需的知识或途径。因此才有了同行评议环节（即研究团队提交研究成果以供评估，希望能够在著名的科学杂志上发表）作为看门人。只有站得住脚的科学才能被推广给大众。
现在的问题是这一体系不起作用。根据系统评估，同行评议这个环节基本上都经不住考验，而且存在很多问题，包括性别歧视和任人唯亲等。
一种解决方案就是论文发表前预先印发，这一方案已经在物理学和数学领域使用多年，主要在康奈尔大学主办的阿奇夫论文预印本网站进行。在这一网站上，科学家可以在研究的早期提前提交论文供同行评议，阿奇夫社区成员会对这些研究作出回应，并常会提出一些有用的建议，甚至用方法论找出问题。
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