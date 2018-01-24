菲律宾承认贝纳姆海隆不属菲领土

菲媒称，马拉卡南宫23日表示，它同意中国关于贝纳姆海隆不是菲律宾领土一部分的说法。贝纳姆海隆是位于菲律宾东海岸附近一块面积为1300万公顷的水下高地。
据《菲律宾每日询问者报》网站1月23日报道，菲律宾总统发言人哈里·罗克还说，中国可以对黄岩岛提出领土主张，只要它不在南海建造新的人工岛屿，就不会违背它对菲律宾作出的“善意”承诺。
报道称，北京已要求马尼拉允许它对贝纳姆海隆进行科学考察。
罗克说：“菲律宾现在关注的是我们的渔民有权继续在那里捕鱼谋生，而现在的情况正是如此。”
报道称，上周，美国“霍珀”号导弹驱逐舰驶入黄岩岛附近22公里海域内，激怒了中国。
北京对美方军舰通过黄岩岛附近海域表示抗议，称将采取必要措施维护中国主权。
罗克说，北京还没有违背它不在南海建造新的人工岛屿的“善意承诺”。“这种情况还在持续。这是我们期待中国履行的善意义务——即他们不会填海建造新的人工岛屿。”
报道称，罗克还同意北京去年关于贝纳姆海隆不是菲律宾领土一部分的说法。贝纳姆海隆位于伊莎贝拉省以东约250公里。
他说：“那是对的。我们对贝纳姆海隆不拥有所有权，因为我们拥有的是主权权利。主权权利不同于所有权。”
罗克说，拥有“主权权利”是指拥有“勘探和开发该地区自然资源和非生物资源的专属权利”。
报道称，2012年4月，联合国承认贝纳姆海隆是菲律宾大陆架的一部分。
但中国去年对菲律宾议员抗议中国船只进入该地区一事发表评论说，联合国的承认并不意味着该海隆是菲律宾领土的一部分。
中国外交部发言人耿爽当时说，沿海国对大陆架的权利不影响上覆水域或水域上空的法律地位，不影响外国船只依国际法在沿海国专属经济区和公海享有的航行自由，以及在领海内享有的无害通过权。
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