特朗普首次直接签字批准新关税 英媒称“旨在打击中国”

英媒称，唐纳德·特朗普已批准对进口太阳能电池和洗衣机征收大范围关税，祭出了预计他将采取的一系列举措中的第一招。这些举措旨在打击中国，实现他对美国“锈带”选民做出的保护主义承诺。
据英国《金融时报》网站1月23日报道，基于美国法律中一项极少被引用、旨在防止国内制造商受到“严重伤害”的条款，特朗普在22日下令，将在接下来3年中对进口洗衣机征收税率最高达50%的关税，在接下来4年中对进口太阳能电池征收税率最高达30%的关税。
过去一年，美国已通过准司法程序针对一些产品开征了反倾销和其他小范围关税，22日宣布的关税则是特朗普自上台以来首次直接签字批准的关税。
“总统的行动再次明确表明，特朗普政府将始终捍卫美国的工人、农场主、牧场主和企业，”美国贸易代表罗伯特·莱特希泽表示。
报道称，在洗衣机的案子中被美国企业惠而浦当作靶子的韩国企业LG和三星，看起来已向这些关税低头，现在正在美国南卡罗来纳州和田纳西州建设本地工厂。
美国太阳能工业协会表示，特朗普的决定将导致美国今年损失最多达2.3万个工作机会，并导致数十亿美元太阳能项目投资遭推迟或取消。
此举招致了太阳能行业组织的愤怒回应，这些组织一直反对征收关税，理由是由此带来的更高的成本将损害美国国内太阳能装机企业以及依赖进口太阳能电池的企业并将带来失业。
报道称，特朗普并非首位利用所谓的、旨在保护国内产业免受“严重损害”的保护措施的美国总统。依据世界贸易组织规则，在某些情况下，这种做法是可以被允许的，但很可能会遭到挑战。特朗普的前任奥巴马曾对进口自中国的轮胎征收大范围关税，小布什曾针对钢材进口采取保护措施。
自由意志派研究机构凯托学会的贸易分析师丹·伊肯森表示，特朗普此举符合美国法律，但很可能会在世贸组织遭到挑战，世贸组织过去曾对美国的保护条款提出批评。他表示：“这两个案子的特别之处——请愿企业的身份以及对下游产业的不利影响——表明，所提供的保护并不明智、将付出巨大代价。”
报道称，22日宣布的举措是预计今年将出台的一系列举措中的首个。莱特希泽还负责另一项针对中国知识产权机制的调查，特朗普日前告诉路透社，很快将基于该调查对华开出“巨额罚单”。此外，还将针对中国展开对进口钢材和铝材的国家安全调查，该调查要求美国总统不晚于4月底做出决定。
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