中国有望对德出售尖端技术 晋级喷气机时代高级玩家

美媒称，中国的工程技术现已十分发达，德国喷气发动机很快就能利用中国技术获得重大发展。中国的官员已经开始谈判，准备向德国出售尖端的航空航天技术和制造设备，用于生产高性能喷气发动机。
据美国《国家利益》杂志网站1月20日发表题为《中国可能已经解决了阻碍其军事崛起的一大问题》报道，称中国现在致力于迅速发展其商业和军事航空工业，并在该领域取得了重大工程突破，该国在涡轮叶片研究方面的发展尤为显著，这种技术将燃料燃烧产生的热量转化为推力。涡轮叶片是飞机最关键的部件之一，它决定了喷气发动机的安全性、动力和耐力。
报道称，中国的工程师们已经研发出可以利用空心结构以及可以承受高温的单晶合金来制造重量更轻、强度更大的叶片，同时使用一种特殊涂层来促进制冷。这些进展意味着中国制造的涡轮叶片可以承受比金属合金熔点高出数百摄氏度的温度。
报道称，中国可能会向德国出售这些技术，另外还有利用激光在涡轮叶片上钻超细孔、通过增加空气流动来冷却叶片的制造设备。
参与谈判的一位匿名消息人士在接受《南华早报》采访时说：“我们的机器在某些基准上的表现超越了（德国的机器）。德国人看到了我们的技术，并且对此越来越感兴趣。”
报道称，对技术出售的讨论仍处于初期阶段，但是即便只是有可能与德国达成协议对中国来说也是一场重大的胜利，德国创造了世界上第一台生产就绪的喷气发动机，且一直因其卓越的设计和制造能力受到世界各国的尊敬，而中国正试图让世界转变对自己的看法——从廉价“山寨品制造国”转变为高端创新技术国家。
航空航天是“中国制造2025”计划的关键领域之一，该计划要求政府进行大规模投资，以创建繁荣昌盛、自给自足的国内产业。但是，在这一计划宣布之前的很长一段时间里，中国就一直在努力研发国产军用飞机。
报道称，2011年，中国的歼-20震惊了世界，这是中国首款能与美国F-22“猛禽”战机相抗衡的隐形战斗机。有了歼-20之后，中国成为仅次于美国的第二个拥有战术隐形战斗机的国家。后来，中国公布了歼-31多用途隐形战斗机。
报道称，中国的第五代战斗机目前依靠的是俄罗斯的发动机，但最近的突破让中国有了制造本国发动机的能力。2017年9月，有图像显示中国已经为歼-20建造了隐形发动机，此种战斗机装备了锯齿状额定加力燃烧室喷管和内部襟翼，以将其雷达特征信号最小化。
报道称，中国现在逐渐把注意力转向商用客机，生产商用喷气发动机对它来说只是时间早晚的问题。
中国迅速崛起，此前它曾联系德国的航空航天公司，试图获取知识产权和工业技术。2013年，中国在德国蒂勒特航空发动机公司申请破产后将其收购。协议中包括蒂勒特的技术及其制造设施和设备。
报道称，最近，中国还把目光投向了为空客和波音供应零件的创新型德国航空航天制造商科特萨公司。但是，根据新的规定，德国政府将更有权力阻止外资收购，目前政府正在对该协议进行审核，协议仍在搁置之中。
报道称，中国向德国供应喷气发动机涡轮叶片技术的计划很可能面临德国与普惠、通用电气和其他美国发动机制造商合作时的类似障碍。即使德国当局批准了这一交易，这笔交易仍可能被美国政府阻止，因为美国政府认为喷气发动机制造商是战略性的国内公司。
报道称，不管这笔交易能否成功，很显然中国都会很快成为喷气机时代的“高级玩家”。
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