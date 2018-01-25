专家警告世界金融比十年前更危险：信贷恶化几乎每天出现

英媒称，一位资深银行家警告说，今天的世界金融体系就像上次泡沫最大时一样危险，不过这次当局陷入了“政策陷阱”，没有多少防范手段可用。
据英国《每日电讯报》网站1月22日报道，9年来投入的紧急救助资金带来了一系列的反常效应，诱使新兴市场陷入了债务依赖，却没有解决全球失序的结构性原因。
常驻瑞士的经合组织评估委员会主席、国际清算银行前首席经济学家威廉·怀特说：“当前所有的市场指标与我们在雷曼危机前看到的很像，不过其中的教训似乎被遗忘了。”
怀特说，令人担心的信贷恶化的证据几乎每天都在出现。最新出现的可怕事情是，据披露，英国陷入困境的建筑集团卡里利恩公司悄悄地通过在德国发行凭证式债券募集了1.12亿英镑（约合1.57亿美元）资金。南非的零售商斯坦霍夫也利用这个不起眼的市场举债7.3亿欧元（约合9亿美元）。
凭证式贷款曾经是向德国中小型家族企业提供绝对可靠借款的一个特点。市场的这个角落变成了一种高风险影子金融，显然是为了逃避监管，说明信贷系统已经被量化宽松和负利率政策扭曲到多么糟糕的地步。
怀特说，每次不稳定的繁荣处于巅峰之际，都有一种令人陶醉的乐观情绪，人们对好消息抓住不放，说服自己相信风险在变弱，然而恰恰是在这个时候会犯最糟糕的错误。2007年，在金融风暴快要爆发前，压力指标同样低于正常水平。
这一次各国中央银行在抓住一只特别凶猛的老虎的尾巴。自雷曼危机爆发以来，全球债务与国内生产总值之间的比率猛增了51个百分点，达327%，创历史最高纪录。世界经济的每一个部分都在表现出某种扭曲的病态。
这是经济史上的新现象，可以追溯到来自西方的量化宽松流动性释放，这冲击了东亚、拉美和其他新兴市场。在达沃斯世界经济论坛开幕前，他对《每日电讯报》说：“各国中央银行一直在火上浇油。”
他说：“监管者们真的应该庆贺金融体系现在更安全了吗？当他们推出量化宽松政策时，谁都不知道会发生什么。市场最好更小心些，因为出现了很多开裂点。”
他说：“有法律要求制药公司在推出一种药品前必须进行非预期后果测试，但是中央银行不认真考虑副作用就启动庞大的量化宽松社会实验。”
美联储已经在回购债券——没有理睬前美联储主席伯南克的警告——而且今年将加快步伐，一个月将回购500亿美元。在特朗普政府的税收和支出闪电式行动将美国的预算赤字推向1万亿美元而中国和日本减少美债持有量之际，这将导致美国财政部的债券供应激增。
风暴形成的必要因素都具备了。最好的情况是，10年期美国国债收益率将升高到足以引起信贷市场震荡的地步。我们还没有接近危险点，但是上周债券收益率升至3年来的最高点2.66%。这打破了其36年来一直下行的趋势，使得世俗的债券圈子发出了大声警告。
中央银行现在陷入了“债务陷阱”。随着全球通胀压力加大，它们不能继续让利率接近零，因为那将导致更危险的金融泡沫，但是它们也不能轻易提高利率，因为那样有使整个金融体系崩溃的风险。怀特说：“坦率地说，这很可怕。”
他说：“我们的弹药快要用完了。我担心到某个时候，这将通过大量债务违约来解决。”
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