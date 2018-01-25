特朗普这条推文获最多差评：骂支持希拉里的富翁

特朗普正式就任美国总统已满一年，而他自上任以来发布的推文数量据悉已超过了2500条。近日，有调查机构就美国民众对特朗普推文的看法进行了调查，而其中“饱受差评”的一条则是来自2017年初，当时这位美国总统对同样是亿万富翁马克·库班予以了批评。
综合美国CNBC及俄罗斯卫星通讯社报道，舆论调查公司YouGov分析了特朗普自2017年2月4日至2018年1月19日期间发出的2063条推文，并请1000名美国人按五级制评价其内容，最终得出一个范围在+200到-200之间的分数。在这其中，特朗普有38%的推文得到了零分以上的正数评价。
分析结果得出，特朗普得到最多差评的一条推文来自2017年2月12日，数据显示，这条推文的总分只有-81分。而在这其中，民主党人给出的分数最低，为-134，共和党人给出的分数为-18，而无党派选民则给出了-79的分数。
这条推特究竟谈到了什么内容？原来，它与美国的另一位亿万富翁马克·库班有关。特朗普在推文中称：“我很了解马克·库班。他曾给我很大支持，但他的电话我不愿意都接。他不够聪明，竞选总统还不够格！”据悉，这已不是特朗普首次发推谈到库班，此前他甚至用“呆子”、“傻瓜”来形容库班。
库班究竟是谁？维基百科显示，他曾创立网络公司Broadcast，并通过将其卖给雅虎公司而成为巨富，库班同时也是NBA球队达拉斯小牛队的老板，《福布斯》杂志称其身价高达330亿美元。不过，他与特朗普的关系并不怎么好。在2016年，库班曾支持民主党总统候选人希拉里·克林顿在其家乡的集会，并一直批评特朗普。而在特朗普发推提到美国橄榄球大联盟（NFL）球员们的抗议时，库班则称特朗普相比发推，更应该去读书。此外，库班还暗示自己可以比特朗普更好地领导国家。
美国昆尼皮亚克大学2017年8月的民调结果显示，66%的美国民众认为特朗普应停止使用其个人推特帐户。特朗普自2009年注册推特，目前有4700多万“粉丝”。
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