中国科学家成功克隆出两只猴子 英媒：生命科学重大突破

英媒称，中国科学家成功克隆出两只猴子，向着成为全球领先科学大国的雄心勃勃的目标迈出最新一步。
据英国《金融时报》网站1月25日报道，这两只基因相同的长尾猕猴上月诞生于上海，名叫中中和华华，它们是自1996年第一只克隆羊“多利”在苏格兰诞生以来，用同样方法克隆出来的首批灵长类动物。它们的名字寓意“中华”，即中华民族或中国人民。
报道称，虽然被称为“体细胞核移植”（SCNT）的克隆方法用于羊、牛和鼠等哺乳动物已近乎寻常，但在灵长类动物身上极难应用，以前克隆猴子的尝试往往只能得到无法正常发育的胚胎，或者在出生后很快夭折的动物。
相关研究报告发表于学术期刊《细胞》上，其作者们表示，既然灵长类动物已经实现了体细胞核移植克隆，人类克隆是可能的。
“技术障碍现在被突破了，原则上（这种方法）可以应用于人类，”中科院神经科学研究所所长蒲慕明院士表示。但他补充称：“我们克隆（这些猕猴）以培育用于医学、服务于人类健康的动物模型，我们无意将这种方法应用于人类。”
报道称，体细胞核移植涉及用来自分化的体细胞（如皮肤）的DNA取代卵细胞的细胞核，经过重建的卵细胞发育成DNA供体的克隆。1999年，美国俄勒冈国家灵长类动物研究中心的研究人员利用胚胎分裂技术成功克隆出一只名叫Tetra的恒河猴。原则上，体细胞核移植可从相同的供体产生更大数量的克隆，有望通过产生具有特定特征的基因一致的猴群来帮助医学研究。位于上海的中国科学院神经科学研究所的研究小组未能从成体细胞获得健康的克隆，但用一个猕猴胎儿的成纤维细胞（结缔组织细胞）取得了成功。
“研究人员不仅要替换DNA序列，还要确保某些基因的序列表达以及表达的数量协调一致，使它们在正确的时间到达正确的位置，”上海纽约大学的方刚表示，“这种操作的难度很大。”
报道表示，8周的中中和6周的华华显然在正常发育，上海的研究团队预计未来几个月会有更多克隆猕猴诞生，这是中国对基础研究大举增加的拨款正从量子计算到生物学等各个领域带来长足进展的又一例证。
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