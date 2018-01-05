中方乐见朝韩互释善意 与美态度形成对比

境外媒体称，朝鲜领导人金正恩3日重启与韩国之间关闭了将近两年的跨境联系渠道。北京欢迎重启朝韩板门店直通热线，认为此举是朝鲜在持续数月的紧张局势后释放出的一个积极信号，而华盛顿对于平壤罕见的主动示好则抱怀疑态度。
据香港《南华早报》网站1月4日报道，中国外交部发言人耿爽说，中方欢迎并支持朝韩双方以平昌冬奥会为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。
报道称，他还间接批评了美国总统特朗普最新的对朝战争言论。他敦促有关各方保持克制，将半岛核问题重新拉回到通过对话协商和平解决的正确轨道。
另据合众国际社1月3日报道，中国欢迎朝鲜与韩国缓和关系的消息，此前，双方在数月的紧张后同意重新建立联络渠道。
新华社说，金正恩主动提出对话以及韩国的反应都是“积极的信号”。
新华社评论文章写到，2018年新年伊始，朝鲜半岛出现了长久以来不曾有过的积极信号。
新华社指出，金正恩的新年贺词令双方敌意缓和，金正恩在贺词中表示有意派遣代表团参加不久后将在韩国举行的平昌冬奥会。
新华社的评论文章还高度赞扬韩国总统文在寅的积极表态以及首尔提议举行高级别会谈的做法。
新华社的评论呼应了中国外交部2日欢迎朝韩举行会谈的表态。
不过，据香港《南华早报》报道，对于有人猜测北京向朝鲜作出了秘密保证，中国外交部发言人耿爽就不那么欢迎了。
报道称，美国华盛顿自由灯塔网站详细报道了据传中国政府作出的保证，即不会坐视朝鲜垮台，并提供导弹技术援助，这篇报道被斥为“假新闻”。
耿爽说：“稍有常识的人都能看出来文件是伪造的。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost