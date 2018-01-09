“假新闻”全球泛滥人人喊打需出硬招

某外国领导人“被死亡”、美国总统特朗普与媒体就“假新闻”大打嘴仗、热点事件中假消息满天飞……一段时间以来,“假新闻”成为西方媒体中一个出镜率极高的词汇。全球知名的柯林斯英语词典更是将“假新闻”(fake news)列为2017年度热词。
什么是“假新闻”?根据柯林斯词典的定义,“假新闻”指“假借新闻报道形式传播的错误虚假、耸人听闻的信息”。该词典编纂者指出,自2016年以来,“假新闻”一词的使用率增加了3倍以上。美国去年发布的一份民调显示,近三分之二美国选民认为美国主流媒体上“有很多假新闻”,高达84%的受访者表示,他们很难判断在线新闻的真假。
“假新闻”当选年度热词与特朗普总统不无关系。自去年1月就职以来,他一直斥责美国主流媒体散播针对他的假新闻。一项统计显示,特朗普上任头6个月,在社交媒体推特上发了82条推文驳斥“假新闻”或批评媒体。此外,英国首相特雷莎·梅、法国总统马克龙都对“假新闻”多有斥责。
“假新闻”全球泛滥有着深刻的政治经济背景,一些人将“假新闻”用作抹黑政治对手或干涉他国内政的工具。澳大利亚前外交官格雷戈里·克拉克不久前发表文章指出,无论有多么不真实,在叙利亚、巴尔干半岛和其他全球热点问题上,西方政府和主流媒体似乎想说什么就说什么。
“假新闻”满天飞更多是为了博眼球、获取经济收益。一些网站和个人置社会道义于不顾,热衷制造“假新闻”,主要目的就是增加点击率,获得可观的经济利益。
“假新闻”泛滥已成为全球公害,引发各方忧虑,需要综合施策予以打击。
媒体的行业自律首当其冲。真实性是新闻价值的核心。在这方面,讲究“一字一句皆要有出处”的传统媒体可以发挥定海神针的作用。目前,谷歌、脸书等社交平台采取对有质疑信息“打标签”的办法予以应对,但效果依然不理想。
打击“假新闻”更需硬手段。通过立法规范打击“假新闻”已成为各国共识。新年伊始,法国总统马克龙就宣布年内修订新闻法,遏制“假新闻”借社交媒体传播。德国、英国和意大利也有相关的立法动议,包括追究刑事责任之类的雷霆手段。（新华社）
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