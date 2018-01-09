新加坡这款自动贩卖机 竟然什么都不卖？

今天小编要为你们介绍新加坡的一个神奇的自动贩卖机。它不像普通的自动贩卖机那样售卖东西，而是负责回收东西。
那么它收什么呢？用过的易拉罐和水瓶都是它的“最爱”。
它可以运用先进的科技辨认、分类并收集这些容器。
这款特殊的反向自动贩卖机，与星期二（1月9日）在水滨坊，由餐饮公司星狮集团（Fraser and Neave，F&N）和新加坡职工总会平价合作社（NTUC FairPrice，简称职总平价）联合推出。
使用者每回收5个二手容器，就会获得一张0.50新元的购物券，可以用来在职总平价购买星狮集团的冰山水（Ice Mountain water）。
星狮集团发布新闻稿说，这个回收项目的目的是让新加坡人在机器的帮助下，更方便地回收易拉罐和饮料瓶。
不久，在Yew Tee Point和Bukit Merah Central的职总平价等地都会设立更多的反向自动贩卖机。
“通过推行这个项目，星狮集团再次强调，将致力于通过使用绿色包装来保护环境，同时鼓励和奖励顾客回收饮料容器。”星狮集团总经理Jennifer See说。
同时，职总平价也希望通过这些努力来“培养回收的文化”。职总平价企业社会责任委员会主席Jonas Kor说。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost