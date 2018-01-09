印外交官：为什么中国是赢家，印度却走不了多远？

1月8日，印度《论坛报》发表了名为《为何中国是赢家》的文章。文章中，资深印度外交官员称印度无力抵抗“一带一路”，处理中国与印度关系的最好方法是让双方成为利益相关者。
文章的作者为印度资深外交官M.K. 巴德拉库马尔（M.K. Bhadrakumar），在印度外交事务中担任外交官达29年，曾任印度驻乌兹别克斯坦大使（1995-1998）和驻土耳其大使（1998-2001）。
印度“没有看清全局”——巴德拉库马尔这样写道。在他看来，与冷战时期相比，中美两国之间的博弈与冷战时期的两级对抗已经完全不同了，从意识形态主导的枪炮与领地的斗争转变为了经济层面上的交锋。然而，“印度一直在以地缘政治的眼光来审视阿富汗，而却很少去关注经济层面的东西。”
可以说，特朗普政府对巴基斯坦最不满的可能是后者默许中方的计划，把中巴经济走廊延伸到阿富汗和中亚，并与中国—中亚—西亚经济走廊相连。巴德拉库马尔认为，中国将巴基斯坦和阿富汗置于其“一带一路”之下的举动意义深远，而这使得美国在该地区建永久基地彻底丧失意义。
“不管美国人到底算不算打赢了阿富汗战争，中国人都将成为真正的"赢家"。”巴德拉库马尔这样写道。
讽刺的是，中国正在进行的“一带一路”与美国之前所提出的“新丝绸之路”的战略不谋而合——这个计划由希拉里在2011年7月发表的讲话中提出，致力于创造运输路线，将亚洲内陆的大量矿产资源输送到世界市场。而仅在一年前的2010年6月，《纽约时报》的报道中称美国政府的调研显示阿富汗的矿物储量远超以前所知的规模，近一万亿美元价值的铁，铜，钴，黄金和锂等重要工业金属正等待着开采，而这完全可以将阿富汗转化为世界上最重要的采矿中心之一。
而中国正通过经济手段在中亚地区扩大自己的影响力，影响范围毫无疑问地包括了阿富汗，巴德拉库马尔这样写道。
“显而易见的，印度在斯里兰卡，尼泊尔，孟加拉国或阿富汗等国有关的事务中缺席”，在巴德拉库马尔看来，这一切的原因在则是印度地缘政治主导的以安全为中心的地区战略——
眼光总是局限于盯着中国，缺乏德国人所说的“时代精神”。
中国正在发挥更大的影响力，其主导的“一带一路”所带来的影响在全球化的世界中无法抗拒也不可避免。巴德拉库马尔写道：
“一带一路”倡议或许不是做慈善，但也绝非高利贷剥削——应当承认，它含有“双赢”的内容。
在巴德拉库马尔的眼中，“一带一路”正通过建立一个新的供应链来创造平台。作为经济手段的一部分，巴德拉库马尔预想中国可能会侵蚀美元的世界货币地位，而当这个进程加速时，美国的衰落也将大大加快。巴基斯坦央行于1月2日宣布人民币经批准成为贸易和投资外汇的币种便可以视作一个信号。
“在印度外交政策"军事化"的情况下，我们走不了多远。我们全副武装却走投无路。在我们所在的地区，美国注定会败下阵来，因为美国没有能与"一带一路"倡议抗衡的计划。”巴德拉库马尔这样写道，“美国似乎陷入了时间错位，精英们不愿承认自己的国度正在溃败。”
在他看来，印度同样也没有能力去抵挡“一带一路”。巴德拉库马尔认为印度的当政者更应该思考的是如何利用“一带一路”为印度争取最大的利益——“既然中国能说服巴基斯坦让中巴经济走廊穿过有争议的杜兰德线进入广阔的中亚草原，那中国应该也有可能再规划一个小环线，向东延伸进入我们的旁遮普。”
“ 解决问题的最佳方式永远都是把对手变成朋友。”巴德拉库马尔在文章的最后写道。
自从中巴经济走廊提出后，印度对此一直心存芥蒂，外交部发言人华春莹曾多次强调，中巴经济走廊是中巴两国着眼各领域合作长远发展搭建的新型合作框架。走廊建设不仅对促进中巴两国共同发展具有积极和重要意义，也有利于促进整个地区的互联互通和共同繁荣。我们希望走廊建设能够得到地区国家和国际社会更广泛的认同和支持。我们有信心与巴基斯坦方面一起建设好、维护好中巴经济走廊。
同时，印方对参与“一带一路”计划也并不积极，甚至拿所谓“领土与主权完整”大做文章。对此，外交部也曾明确表态称，“一带一路”倡议是一个开放、包容的倡议，“一带一路”建设坚持共商、共建、共享的原则；“一带一路”建设事务将由大家共同商量，“一带一路”建设项目将由大家共同建设，“一带一路”建设成果将由大家共同分享。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost