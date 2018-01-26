呼吁全球合作 “默克龙”试图主导达沃斯论坛进程

外媒称，默克尔总理对保护主义和自我孤立提出严重警告，并呼吁进行全面的国际合作。她24日在达沃斯世界经济论坛上发表讲话时说：“德国希望成为一个今后也为共同解决世界未来问题作贡献的国家。”
默克尔未点名批评特朗普
据德国《明星》周刊网站1月24日报道，美国总统特朗普26日将抵达达沃斯。默克尔没有点到他的名字说：“我们认为，自我孤立不会给我们带来好处。我们认为，必须相互合作，保护主义不是正确的答案。”默克尔还表示，如果有人认为事情不公平，那必须通过多边而不是单边行动去寻找解决方案。鉴于20世纪两次世界大战的灾难，她问道：“我们真的从历史中吸取了教训，还是没有？”
默克尔主张坚决反对右翼民粹主义。她说，那是社会的“毒药”。对于法国总统马克龙提出的改革欧盟的建议，这次她也没有给出具体回答。她说，马克龙给欧盟带来了更多的活力，“这将加强欧盟”。例如，两国正在共同制定欧洲企业税改革方案。
据法国《费加罗报》1月25日报道，作为共和国总统首次来到达沃斯，马克龙用两种语言发表了讲话。他在第一部分采用英语，陈述了8个月来法国进行的种种改革。第二部分，就是主张重建全球化、呼吁“一个新的全球和约”的时候，他又回到了法语。
在第一部分，他谈到竞争力、企业减税和创建100亿欧元的创新基金。关于劳动力市场改革，他概括地说，“我们的哲学就是向德国和北欧看齐”。他在陈述希望欧洲改革时说，“应该从今年起重建欧洲，并制定一项10年战略”。
马克龙在第二部分涉及全球化：“我们曾让人以为一切都可以来自经济增长，而这并非是事实”。他在谴责让1%的人口得益的贫富不均时，大肆抨击一种“受益于金融化和技术的明星资本主义”。
他呼吁，应像2009年20国集团抵御金融危机那样，实施真正的国际合作。为此，应该建立“一种全球和约”，各国政府将不是其中的唯一主角，还要让企业和国际投资人加入进来。
“默克龙”试图主导论坛进程
据德国新闻电视频道网站1月24日报道，默克尔和特朗普在达沃斯隔空对决。默克尔缺席两年后再次归来，有一个简单的原因：她不想把阵地拱手让给特朗普及其政策。因为特朗普今年也将参加达沃斯论坛。
报道称，这将加剧默克尔大约1年前访问华盛顿以来笼罩在两人之间的冰期。当时特朗普在摄像机镜头前拒绝和默克尔握手。现在，他们的竞争不再仅仅是风格不同的问题，在达沃斯，那显然不仅仅涉及冲动的白宫民粹主义者和总理府冷静的客观管理者之间的性格差异。默克尔和特朗普之间的冲突已经成为政治议程之争：开放的多边全球化反对民族主义的“美国优先”。
默克尔在达沃斯加入了反对特朗普自我孤立政策的世界政治家方阵。
另据法国《快报》周刊网站1月24日报道，德国总理默克尔高调重返达沃斯，法国总统马克龙也将出席。默克尔和马克龙组合将给世界经济论坛染上欧盟色彩。在特朗普26日做闭幕讲话之前，默克尔和马克龙将主导论坛进程。
欧盟战队将会以“默克龙”——默克尔和马克龙——为核心，他们都会在25日下午发表讲话。由于欧元区经济复苏，变得更具影响力的两人将会在世界经济和金融论坛上扮演反美榜样。
到达沃斯来，法国总统相当于是到了已征服的地盘，或者说差不多如此。22日，他已在凡尔赛宫组织了一个有众多大企业和金融机构高管参加的小型经济峰会，宗旨是劝他们“选择法国”进行投资和拓展业务。
一位有影响力的公关企业的负责人理查德·埃德尔曼说：“默克尔仍然没有内阁。马克龙是当前的主角。”卡内基国际和平基金会欧洲中心的朱迪·登普西补充说：“如果法国太弱，默克尔想在其独自领导下就振兴欧洲还是很遥远的事情。”
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