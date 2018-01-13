印度自称"强国"欲制衡中国 菲律宾反感:不想找麻烦远离印度

印媒称，一位曾担任美国高级外交官的南亚问题权威专家说，在正在出现的战略转型中，曾经在很长时间里自视为“陆上强国”的印度现在将自己视为一个“海上强国”，并且正在建设本国海军以迎接挑战。
据印度《经济时报》网站1月11日报道，曾担任美国负责南亚事务的助理国务卿帮办的阿莉萨·艾尔斯1月11日说，印度日益将自己在整个印度洋地区的角色视为“地区安全的净提供者”，而美国国防部长和国务卿在谈到印度在该地区的角色时也对此表示赞同。
艾尔斯说：“印度海军谈论海洋的方式正在发生转变。其整体理念是新德里现在要在维护所谓‘航行自由’方面发挥作用，而不仅仅是保护印度海军所使用的海上航道。”
报道称，艾尔斯现在是美国外交学会的高级研究员，也是刚刚出版的新书《我们的时代来了：印度如何在世界中占据一席之地》的作者。她是在美国亚洲学会展望来年的“印度2018”研讨会上发表上述讲话的。
她说：“印度是这个较大地区中的一个主要防务伙伴，而美国和印度将继续密切合作。”
艾尔斯表示，华盛顿和新德里之间的防务关系在前三位美国总统任期内取得了发展，而特朗普在延续这一势头。
据报道，她还说：“这种密切关系在两国举行的联合军事演习中可见一斑。印度现在与美国举行的联合演习比它与其他任何一个伙伴国家举行的联合演习都要多，而从美国这方面来说，它与印度举行的联合演习比它与其他任何一个非北约伙伴国家举行的联合演习都要多。”
但是，报道称，菲律宾常驻联合国代表小特奥多罗·洛钦对印度洋和太平洋关系的概念提出了质疑，称它“根本没法与西方经济体眼中的亚太关系相提并论”。
洛钦说：“我认为，美国重视与印度的军事联盟或关系实际上是在分散中国的注意力。”他说：“印度洋太大了，根本没法被掐住要害。”
报道称，洛钦说：“只要提到日本、澳大利亚和印度组成军事联盟以应对中国问题的可能性，菲律宾和其他国家的反应一般都是厌恶。”
他说：“我们不想卷入任何涉及中国与印度的争吵中。”
他还说：“与印度联系在一起实际上是在找麻烦。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost