台湾家长鼓励子女“西进”

“北蓝南绿”、“天然独”，这些刻板印象，随着两岸关系发展及大陆磁吸效应或许也在一点点改变。长期在台南、高雄从事两岸交流的学者指出，“去中国化”让台湾社会价值观错乱，许多学生家长现在主动帮孩子报名参加大陆的访问活动；近期南台湾学生关注两岸议题，也从知识层面增加到职业生涯发展层面，还有成大社团取名“延平薪火”，既凸显两岸历史连结，也传达要传承下去。
成功大学政经所教授丁仁方指出，过去与学生讲两岸议题，不太容易引起共鸣，少数是知识性的关怀，但随着这几年两岸经济实力消长，大陆提升，台湾冻涨，越来越多学生注意到此问题，对两岸议题也从知识性增加到生活性、发展性的关注。
南台湾两岸关系协会联合会主席蔡金树受访表示，政府“去中国化”很大程度去掉对中国的了解，造成近来台湾的社会价值观错乱。很多家长意识到孩子未来何去何从，因此替子女报名寒暑假到大陆参访交流，让子女提早到大陆看看。
蔡金树认为，两岸经济社会融合发展是破除“去中国化”的妙方。他认为人是经济动物，哪里有机会就去哪里，这也是与民众更切身相关的两岸议题；丁仁方指出，大陆年轻人在职场上相对较“狼性”，台青如果要赴陆创业成功率低，他建议应先从实习做起，建立人脉，习惯大陆生活方式，大陆也可扩大开放实习机会，相信对台湾会很有吸引力。
成功大学两岸与华人治理研究中心主任周志杰指出，不只大学研究所毕业的青年，越来越多学历没那么高的责年也愿意到大陆发展。
他认为大陆对台政策越来越细致，台湾政府相对没有什么好的办法可以阻挡这样的趋势，相信这对中南部年轻人也会产生影响。
但他也指出，大陆在敲锣打鼓庆两岸经济社会融合的同时，也应该拿出更多配套措施。
此外，南台湾校园里也有学生自发组织要了解大陆，如成功大学2017年成立的“延平薪火”社团，周志忠认为，在绿大于蓝的台南，这是个聪明的隐性命名，延平代表延平郡王郑成功，传达台湾与中国的历史连结，薪火则代表传承。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost