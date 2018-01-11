美众议院通过所谓“台湾旅行法” 鼓吹双方官员“互访”

台媒称，美国联邦众议院9日无异议通过“台湾旅行法”，这项草案为鼓励美国与台当局间所有层级官员“互访”订立明确的法律基础，尚待联邦参议院通过并协调出两院一致的版本，随后送交美国总统特朗普签署生效，成为具约束力的美国法律。
据台湾“中央社”1月9日报道，自美国与台当局1979年“断交”后，台湾领导人及高层官员至今无法“访问”华盛顿，而美国过去派官员到访台湾，也会避开敏感的防务与外事官员，多以商务、教育部门的交流为主。这项草案有望让台湾与美国之间多年来低调且受限的高层级官员“互访”解禁，而美国行政部门如何执行则最关键。
所谓的“台湾旅行法”称，美国政府“应鼓励美国和台湾在各层面的访问”，类似议案曾于2016年在联邦参、众两院都提出。法案提到，美国国会认为，“台湾关系法”制定以来，美国对台当局高层官员“访问”美国的自我设限让双方始终缺乏有效沟通，阻碍双方关系发展，美国政策“理应”促进美国与台湾间所有层级的官员“互访”。
这项法案由共和党籍联邦众议员夏波提出，共有80多位国会议员共同连署。
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