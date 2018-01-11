日印推“亚非增长走廊”意在中国

两国加强经济交往本来是件很正常的事情，但最近一篇日本媒体的分析文章脑洞大开，竟然从被越来越多用来改善印度物流和商业的日本产品中，看出了日印两国联合抗衡中国的趋势。
日本《富士产经商报》1月9日发表题为《日印抗衡中国影响力》的文章称，贴有日本电气公司射频识别标签的集装箱被运往号称亚洲第三大经济体的印度各地，这些标签有确定集装箱位置的作用。在印度，主要场所设有500个射频识别装置，可以确认50万个集装箱的位置。位置信息是大数据的宝库，被用来分析出种种商务情报。世界银行在最近的世界营商环境排行榜上将印度的排名提升了30位，其理由之一就是孟买港使用集装箱定位系统。
文章由此论及，相对于人口不断减少、必须开拓新兴市场的日本，印度需要高技术和来自海外的直接投资，两国的利害关系一致。文章竟然鼓吹，在抗衡不断扩大的中国影响力方面，日印关系加强对安倍晋三和莫迪都是有利的。
文章称，被越来越多用来改善印度物流和商业的日本产品，是两国经济、战略联系加强的象征。从日本流向印度的资金，随着印度的经济增长而不断增加。日本贸易振兴机构称，2016年日本对印度的直接投资额，扩大到了史上第二高的水平。过去10年间的投资额，跟之前的10年相比扩大了8倍。日本政府开发援助从2001年度开始，在15年里扩大了约5倍。两国在高铁、工业园区等基础设施建设方面也开展合作，比如德里至孟买工业大动脉计划，孟买到艾哈迈达巴德高铁项目等等。
《富士产经商报》称，对于日本企业来说，印度的人口结构很具吸引力。铃木汽车公司负责广宣业务的粕川聪史介绍说，“印度人口多，平均年龄也很低，有着金字塔形人口结构”。该公司从上世纪80年代进驻印度，子公司马鲁蒂-铃木在汽车市场上拥有的份额超过50%。目前其在印度的汽车年产量约为150万辆，公司计划到2020年使年产量扩大到200万辆。
文章称，印度作为股票投资对象的吸引力也在增加。日本投资者正苦于长期低利率的环境，个人投资者为谋求更高利润，投资了更多印度股票。野村证券商品企划部投信企划课课长和田一登说，印度“可望实现高速经济增长”。他说，印度经济和政治稳定，“莫迪政府切实推进改革，会打造出在投资者眼里富有吸引力的市场”，而这些就是印度股票被越来越多买入的原因。
文章还称，估计日本企业对印度的投资也会继续。根据国际协力银行的调查，对调查问卷做出回答的制造业企业，在2016年度仍把印度视为中长期最可期待的国家，这已是连续3年出现相同的调查结果。另一方面，日本贸易振兴机构认为，在包括农业在内、从工业机械到服务领域的各种业态，日本企业进驻印度都将持续。
这篇文章还援引日本驻印度大使馆公使曾根健的话称，日本和印度的政治稳定性，便于构筑两国经济关系，并能加强双边战略关系。
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