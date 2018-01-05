欧元区制造业活动指数创新高

法媒称，2017年欧元区工业完美收尾。英国IHS马基特公司2日公布的制造业采购经理人指数（PMI）显示，去年12月工业活动增长达20年来最高水平。该公司首席经济学家克里斯·威廉森强调：“欧元区制造业12月仍然活力喜人，创下有记录以来最佳表现，并为2018年强劲开局奠定基础。”
据法国《回声报》网站1月2日报道，在这方面法国没有落后，该指数为2000年9月以来最高。法国机械工业联合会主席布鲁诺·格朗让称：“在机械行业各领域均出现需求上涨。”面对订单大增的局面，工业企业交货期延长，出现了聘用临时工和加班的情况。
德国、奥地利和爱尔兰也创下工业增长纪录。IHS马基特公司的调查显示，德国12月制造业活动指数创新高，交货期达到20多年来最长。
报道称，这样的好形势也体现在就业数据上。德国联邦统计局指出，德国2017年就业人口达到4430万人，增幅为10年来最高（1.5%）。
意大利和西班牙同样表现不错。12月，意大利工业增长尽管与前两个月相比有所放缓，但增幅仍然较高。IHS马基特公司专家安德鲁·哈克指出：“尽管新订单增长放缓，但企业持续加快生产，而且雇员人数的增长几乎是有史以来最快的。”
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