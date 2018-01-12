俄等离子轨道炮技术取得突破：射弹可接近宇宙速度

俄罗斯《消息报》网站1月10日发表题为《俄罗斯轨道炮取得新突破》的报道称，俄罗斯科学家成功掌握新技术，未来可使军队装备电磁炮。俄科学院高温联合研究所工作人员找到了将等离子轨道炮威力提高五倍的方法。借助电磁场这种系统可将射弹助推至接近宇宙速度。这样一来甚至连小物体也会被赋予巨大的杀伤力。专家认为，科学院研究所的研究可用于制造武器。
高温联合研究所沙图拉分所实验室主任弗拉基米尔·波利修克介绍称，科学家和工程师能够设计并制造新储能电容器。其功率足以将质量为100克的物体助推至超过3公里/秒的速度。
波利修克说：“两年内在沙图拉科学家将设备功重比提高了5倍——从0.8兆焦提高到4.8兆焦。已为依靠脉冲感应储能器的轨道炮试验做好准备。这种供电方式能以更高速度将能量导入等离子体，这会提高等离子活塞的温度并相应提高速度。”
高温联合研究所沙图拉分所使用的是科学家认为更有前景的等离子轨道炮。波利修克说：“这类轨道炮的最大速度不超过3公里/秒。最大速度下助推器管道的寿命为一到三次发射。”
目前的限制是可用的管道制造技术能力，管道须经受巨大的热和动力负荷。
军事专家阿列克谢·列昂科夫介绍称，美国正在积极研究作战使用轨道炮的可能性，但美国的军事研发主要在非等离子电磁炮领域进行。
列昂科夫指出，“在美国，电磁轨道助推器已被作为航母飞机弹射器使用。不久前试验了电磁炮，可为质量10-20千克的炮弹提供2.5公里/秒的速度。美国对等离子系统的研究规模较小”。
预计轨道炮将是未来的电磁炮。例如，安装在舰船上的轨道炮可射击300-400公里内的物体。
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