港媒：美妖魔化中国损人不利己 接触才有好处

香港亚洲时报在线1月8日刊载文章称，妖魔化中国，把美国的经济问题和全球影响力方面的损失归咎到中国身上，既无法阻止中国崛起，也无法提升美国的影响力。
文章称，美国明显的失败政策与衰落的全球影响力很可能激起更加尖锐的对华批评，把什么事情都赖到中国头上。
文章称，第一，所谓中国违反联合国安理会制裁决议一事。特朗普总统几乎第一时间（也不去核实是真是假）就跳出来指责中国违反联合国安理会对朝制裁决议。美国一些媒体大肆渲染此事，鼓动对中国采取“强硬”的贸易政策。然而，如果对来自中国的“进口”商品设置巨大的贸易壁垒，将给美国、而非中国经济造成更大伤害。此类“进口”或许大多“在中国制造”，却“产自美国公司”。
文章称，第二，美国新保守主义者加紧宣扬“中国威胁论”。由于2018年处在国会中期选举周期，美国国会和新保守主义人士会要求采取强硬的对华政策。比如，国会通过了国防授权法案，允许美国和台湾当局海军舰艇访问对方港口。此举似乎有意挑起对华冲突。但中国的反应迅速而明确：任何美国海军舰艇停靠台湾港口，都将激活中国2005年颁布的《反分裂国家法》，使中国政府得以动用“非和平”手段实现两岸统一。“全球火力”网是一家评估一国军事实力的国际组织，他们认为中国军事实力仅次于美国和俄罗斯。
文章称，第三，2017年底美国国内消费、经济、股价和就业状况都在改善，但这或许是昙花一现，重建已然空心化的美国制造业尚需时日。此外，没有理由相信美国公司会把生产设施从中国迁到美国，或者中止自动化进程。中国制造业效率很高，中国市场又太大、太赚钱，美国公司不可能放弃。
文章称，所以，妖魔化中国，把美国的经济问题和全球影响力方面的损失归咎到中国身上，既无法阻止中国崛起，也无法提升美国的影响力。包括日本、英国等美国的坚定盟友在内，越来越多国家发现，接触中国比对抗中国更能带来好处。
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