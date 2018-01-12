男子在被宣告死亡后4小时突然“复活” 险遭解剖

美媒称，西班牙一名男子被三名医生宣布死亡，当他在尸体解剖台上开始打鼾时，医生才发现他还活着。
据美国趣味科学网站1月9日报道，这名29岁的男子名叫贡萨洛·蒙托亚·希门尼斯，是西班牙北部监狱的一名囚犯。据西班牙《阿斯图里亚斯之声报》报道，1月7日，狱方在他的牢房发现他已经失去知觉，认为他已经死亡。三名法医对他进行了检查，证明他已经死亡。
不过四个小时后，就在要对希门尼斯进行遗体解剖前，大夫听到他在解剖台上有声响，结果一看他还活着。这一看太及时了——据他的家人说，希门尼斯的身上已经印上了引导解剖的记号。
报道称，他现在已经恢复了知觉，正在西班牙奥维耶多阿斯图里亚斯中央大学医院的重症监护室内接受治疗。
那么这种情况到底是怎么发生的呢？
报道称，判断一个人是死是活可能听上去很简单，不过医生到底什么时候应该宣布一个人死亡并没有一个通用的标准。新罕布什尔州达特茅斯学院盖泽尔医学院神经学家詹姆斯·伯纳特2014年接受《趣味科学》采访时说，“医生说你死了，你就死了。”
一般来说，如果属于以下两种情况中的一个，就可以宣布一个人死亡：心脏停止跳动而且不再跳动，或者“脑死亡”。一个人如果大脑或脑干不再有神经活动——意即脑细胞之间不再传递电脉冲，就被认为脑死亡。
俄亥俄州立大学韦克斯纳医疗中心神经外科和神经病学助理教授黛安娜·格林-钱多斯2014年接受《趣味科学》采访时说，医生会进行一系列的测试来确认一个人是否脑死亡，比如能否启动自己的呼吸。
据《阿斯图里亚斯之声报》报道，家人说希门尼斯有癫痫，他们怀疑这跟他被认为已经死亡可能有关系。有些犯有癫痫的人可能会出现强直性昏厥，即一种“昏睡性的”状态，他们的肌肉僵硬，对于刺激毫无反应。
实际上还活着的人被宣布死亡，这不是第一次。比如，据英国广播公司报道，波兰一位91岁的老太太被宣布死亡，在进太平间11个小时后，工作人员发现她的装尸袋还在动，一看她还活着。
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