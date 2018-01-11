中国要企业“退出”比特币挖矿业务

在中国，比特币挖矿恐怕已经穷途末路。从记者获得的一份文件来看，中国互联网金融最高监管部门“互联网金融风险专项整治工作领导小组”日前发布通知，要求各地政府“引导”辖内企业“有序退出”挖矿业务。
彭博新闻社与路透社此前援引政府消息人士的话称，中国计划限制比特币挖矿企业的用电量。
通知称，目前存在一些生产“虚拟货币”的所谓“挖矿”企业，(它们)在消耗大量资源的同时也助长了“虚拟货币”投机炒作之风。这份发给各地互联网金融监管部门的通知，要求地方政府综合采取电价、土地、税收、环保等措施，引导相关企业退出比特币挖矿业务。
另一份来自新疆互联网金融监管部门的文件，要求新疆各地政府在每月5日以前上报辖内企业退出挖矿业务的进展。文件与前述全国性通知一样提到了对能源利用和投机行为的担忧。
新疆监管部门的一位工作人员在电话采访中证实了新疆文件的真实性，但没有就全国性通知发表评论。但这两份政府文件都提到，有关比特币挖矿的监管决定是在去年11月中央地方监管部门会议上作出的。
互联网金融风险专项整治工作领导小组是中国国务院2016年成立的监管部门，由央行副行长潘功胜担任组长。潘功胜去年12月表示，央行叫停首次代币发行(ICO)业务、关闭国内比特币交易所是正确的决策。
世界超过三分之二的比特币挖矿处理能力位于中国境内。一些世界主要挖矿硬件开发商同样位于中国，它们通常还负责运营大型挖矿工具。
采取最新一轮打击比特币挖矿举措的背景是，中国正努力优化电力配置，希望把电力输送给供电不足的地区。近年来，比特币挖矿企业利用新疆、内蒙古等地电价低廉的优势，不断在当地扩大业务。
已有部分国内大型比特币挖矿企业把业务转移到海外，美国和加拿大成为热门目的地。
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