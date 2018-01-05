美方否决蚂蚁金服并购速汇金

外媒称，蚂蚁金服与速汇金1月2日表示，美国外国在美投资委员会（CFIUS）以国家安全为由否决了二者的合并计划。这是特朗普上台以来触礁的最新一起中资企业并购交易。
据路透社伦敦1月2日报道，在遭到CFIUS否决之后，蚂蚁金服与速汇金决定终止合并交易。报道称，CFIUS予以否决，是为了减轻对于可用于识别美国公民身份的数据的安全性担忧。
报道指出，目前美国政府加强了对于中资企业收购美国企业的管控。
据路透社报道，此前已有多项中资企业收购美国公司的交易未能获得CFIUS的批准。其中包括，中资支持的私募股权公司坎宁布里奇资本公司以13亿美元收购美国芯片厂商莱迪思半导体公司，以及中国私募股权公司东方弘泰以14亿美元收购美国移动营销平台AppLovin。
中国泛海控股集团则与美国保险商金沃思金融公司在去年11月决定，将泛海控股计划27亿美元收购金沃思金融公司交易的最后期限延至今年4月1日。
报道称，蚂蚁金服收购速汇金的交易失败也提供了最新佐证，显示CFIUS对网络安全和个人资料完整性的关注促使其对传统上不涉及国家安全领域的交易进行阻挠，譬如金融服务业。
报道指出，速汇金总部位于美国达拉斯，在全球200多个国家拥有近35万个网点。蚂蚁金服考虑收购速汇金，与其说是看重它的美国业务，倒不如说是为了在中国以外的新兴市场进行扩张。
包括帕特·罗伯茨和杰拉德·莫兰在内的部分美国议员曾致信美国财长史蒂文·姆努钦，表达了对于蚂蚁金服收购速汇金可能对国家安全构成威胁的担忧，称包括军事人员在内的美国公民信息可能遭泄露。姆努钦兼任CFIUS主席。
蚂蚁金服曾表示，速汇金的数据基础结构将留在美国，将对个人信息加密或存储在美国境内的安全设备中。蚂蚁金服还指出一些现有的美国监管规定也要求进行此类保护。
蚂蚁金服称，其还为交易破裂向速汇金支付了3000万美元的分手费。
另据英国《金融时报》网站1月3日报道，中国电商集团阿里巴巴的关联企业、数字支付公司蚂蚁金服已放弃并购总部位于美国达拉斯的速汇金国际，原因是未能让美国政府相信该交易不会对美国国家安全构成威胁。
1月2日，蚂蚁金服和速汇金表示，它们的这笔交易未能获得CFIUS的放行。这两家公司将转而进入一种“战略合作”，共同探索为美国和亚洲顾客提供廉价快速转账服务的举措。
“我们对这届政府接触得越深，就越清晰地感觉到，对涉华交易的疑虑已显著加剧。”华盛顿达维律师事务所合伙人约翰·雷诺兹对《金融时报》说。
美国《华尔街日报》网站1月3日也报道称，由于未能获得美国监管部门批准，美国汇款公司速汇金和中国金融科技公司蚂蚁金服2日宣布取消合并计划。
报道称，CFIUS是由美国财政部牵头的跨部门委员会，负责从国家安全角度审查外国对美投资。交易撮合者表示CFIUS对中国公司的审查越来越严。
参考消息网-出海记记者从蚂蚁金服了解到，相关并购事宜正式终止后，速汇金与蚂蚁金服双方计划在汇款和电子支付市场开展新的战略业务合作，利用双方所长，为全球客户提供响应快、成本低的转账汇款服务。
蚂蚁金服表示，收购速汇金源自蚂蚁金服的全球化战略。自2015年以来，蚂蚁金服不断拓展全球布局，对中国支付宝用户来说，2017年末，已经有36个境外国家和地区“扫码即可付款“，对于海外用户，已经有7个国家和地区开始打造本地人的支付宝钱包，其中菲律宾GCash、韩国Kakao Pay，还有即将上线的印尼和马来西亚电子钱包，都是今年最新布局的。
不过并购速汇金，蚂蚁金服似乎未能满足CFIUS的预期，这家美国财政部下属的外商投资审查机构在蚂蚁金服多次提交资料后都未予批准通过。
蚂蚁金服和速汇金都不愿意就CFIUS的审查细节发表评论。速汇金首席执行官亚历克斯·霍姆斯（Alex Holmes）在一篇新闻稿中坦言：“自从我们在一年前首次宣布与蚂蚁金服的拟议交易以来，地缘政治环境发生了相当大的变化。尽管我们尽最大努力与美国政府合作，但现在已经很清楚，CFIUS不会批准这一合并。”
在美国总统特朗普上任后，中国企业赴美投资的热情，正撞上美国外国投资委员会这座冰山。CFIUS收紧了外国在美国的投资审查，多个中国企业对美收购项目遇到阻碍。汤森路透提供的调查数据显示，2017年中国企业对美国项目并购规模大降，截至2017年11月已披露的中资在美国的并购规模为138.8亿美元，而2016年同期为603.6亿美元，降幅近8成。
国际律所富而德2017年9月发布的评论称，CFIUS审查流程在审查时间和审查结果方面的不可预测性正显著增加。过去一年内， CFIUS需最长六周才能确认申报材料完整，在30天初审期内仅批准了20%的案件，还称将更多交易提交美国总统，除非申报方同意撤回并重新申报。而在CFIUS的审查中，近几年来中国一直是被审查数量最大的国家。
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