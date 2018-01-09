德媒揭秘日本“情趣旅馆”发展史：未来或将消失？

德媒称，几十年来，坐落在火车站附近或者高速路口的“情趣旅馆”一直是日本各城市夜生活的一部分，它起源于上个世纪20年代，那时叫“一日元住宅”。二战刚结束的那些年里，这些短租旅馆很不景气，但在上世纪60年代经济奇迹出现后生意兴隆，到90年代又有些衰弱。现在，为扩大客源，满足挑剔的顾客，“情趣旅馆”拥有所有传统旅馆提供的高端设施，但房客可以只租用几个小时。
据德国之声电台网站1月8日报道，但由于出生率非常低、老年化严重，收入停滞不前以及大多数日本人住房水平大幅提高，分析家认为，有朝一日，这些情趣旅馆将失去吸引力，这一切都意味着日本的“情趣旅馆”必须要提供新体验，并且寻找新一代顾客。
报道称，北海道文教大学副教授渡边诚说，“由于人口减少，越来越少的年轻人有钱为几小时的快乐去情趣旅馆，我认为长期而言，这些场所将越来越少，甚至消失。”
日本目前有2.5万家情趣旅馆。该行业称，每年有5亿人次光顾情趣旅馆，也就是每天140万，占日本人口的2%。今天的情趣旅馆可以满足各种愿望，有的以Hello Kitty为主题，或者把拳击场变成床。大阪一家情趣旅馆以房间里有旋转木马闻名；有的房间天花板可以打开，浪漫情侣可以躺在床上看星空，还有的配有各种器具或者无数面镜子。所有这些旅馆，大堂里都有房间图片供人们选择。房间配有浴缸和淋浴房、宽大的双人床、电视、出售零食、饮料和情趣用品的售货机以及卡拉ok机以及电脑游戏机。有的旅馆，客人还可以在房间点餐。
不过，报道称，情趣旅馆并非一开始就有这么多奢侈的设施，上个世纪20年代，由于日本普通家庭住宅狭小，多代同堂，缺少私人空间，针对情侣的钟点房应运而生。二战期间，这些钟点房大多数都关门了，但随着朝鲜战争后日本经济走向繁荣，钟点房又雨后春笋般涌现。
随着档次提高，这些钟点房60年代后期被冠以“情趣旅馆”——“love hotel”之名。一些外观修成古堡、教堂或者油轮，一些靠霓虹灯吸引顾客。随着竞争加剧，经营者开始提供特别的设施，比如旋转床、水床和按摩浴缸。渡边诚说，和其他服务业一样，如果想吸引回头客，酒店经营者必须不断更新设备。这样一来，旅馆档次就提高了，也开始修在位置好的地方，比如湖边和看得到山的地方。这些旅馆已经开始挑战传统旅馆和娱乐场所，提供温泉浴和精美餐饮。
一名横滨妇女说，“我有时和丈夫一起去旅馆，因为可以得到放松，有一个不同的环境，有属于我们俩的时间。”
报道称，为了扩大客源，旅馆还将开始面向外国游客，尤其是在传统旅馆供小于求的地方。经营者还调整服务，满足客人们不同的需求，一些客人是带小孩的家庭，于是经营者增加了有两个单人床的房间，拆除了卖情趣用品的自动售货机。一些旅馆开始降低房价，有的房间一夜只要3500日元（约合200元人民币），相比传统旅馆有很大的价格优势。
不过，分析家认为，由于当地顾客需求减少，越来越多的情趣旅馆可能会转变经营，以满足游客们的需要，而不是想租钟点房的情侣。
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