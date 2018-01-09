台湾劳工团体蔡英文门前抗议 怒扔数十双拖鞋满天飞

台湾劳工团体为抗议台当局“劳基法”修法，在台立法机构外持续抗议。目前抗议进入第二天，台劳工团体今天（9日）早上在台立法机构外绕行抗议，并与警方发生推挤冲突；今天下午1点半，又有多名劳团成员前往蔡英文办公室前的凯达格兰大道与公园路口抗议，并怒扔数十双拖鞋。
台抗议民众向蔡办怒扔拖鞋
据台湾亲绿媒体报道，台劳工团体成员除了持续高呼“反对过劳列车”、“退回恶法”等口号，还轮番发表演说，要求台当局停止“修法”。台劳团成员还拿出预先准备好的数十双塑料拖鞋，声称“要用马英九时代的抗议方式继续抗争”，并朝蔡英文办公室的方向丢掷。
据报道，由于台劳团行为已经“触法”，台警方3次举牌警告，并在劳团丢鞋时上前制止，双方一度爆发口角冲突。最后劳团返回台立法机构外帐篷区，台警方称将根据搜证画面逐一究责。
上百人“卧轨”抗议
此前，台湾劳团昨日（8日）晚间以卧轨的方式表达抗议，现场聚集百名民众。据台湾《联合报》报道，台湾劳工团体桃园产业工会8日晚间6时发起“北车卧轨抗议”，卧轨劳工遭警方拉起，双方爆发推挤冲突。
桃园产业工会表示，民进党当局上台以前，蔡英文承诺全台湾劳工，要降低全年总工时，提出多项劳动政策的改革，靠着种种美好幻影，再度执政，结果竟是一场又一场噩梦。
报道指出，2016年台当局声称要落实周休二日通过“一例一休”，硬是砍掉七天法定假日；2017年台行政机构负责人赖清德更是提出史上最恶劣的“劳基法修正草案”。
冒雨夜宿高喊“蔡英文下台”
另据香港中评社报道，继8日晚上在台北车站发起卧轨行动后，台湾“2017五一行动联盟”又回到台立法机构外夜宿，尽管雨下个不停，仍有数十位民众高喊“蔡英文下台”，此外，抗议现场还有一位曾参与韩国大型劳工抗争的韩国民众前来声援。
据报道，在抗议现场，台湾劳团高喊“蔡英文不要学朴槿惠，要学朴槿惠就应该下台”。8日晚间10点左右，仍有数十位台湾民众在大雨中高喊“蔡英文下台”。有些劳工团体也在台湾立法机构外休息，一旦9日早上台湾立法机构要通过“劳基法”时，就随时表达抗争行动。此外，抗议现场还有一位曾参与韩国大型劳工抗争的韩国民众前来声援。
除了台湾民众在场外发起抗议活动，在台立法机构内，国民党和民进党也表态称将进行“蓝绿攻防战”。据台湾亲绿媒体消息，民进党团总召柯建铭8日晚间表态称，9日，在台湾立法机构会议讨论后，将进行36小时“不断电”式表决战，对此，国民党团书记长林为洲表示，国民党已发出“甲级动员令”，还是会先协商，若民进党执意表决，将以冗长发言等方式进行杯葛。《联合报》称，国民党已做好“武斗”准备。
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