柬埔寨楼市成中国投资者新目标 地产中介加紧学中文

美媒称，为了在柬埔寨卖房子，房地产中介们正在练习汉语。在过去到处都是低层建筑的柬埔寨首都金边，建筑热潮正变得越来越显见，而一些规模最大的项目通常面向的是中国投资者。
据美国《纽约时报》网站1月9日报道，中国投资者近来对柬埔寨房地产市场的兴趣大增，很多人涌向金边，那里过去主要是东南亚人、日本人、韩国人和一些西方人的投资目的地。就金边的许多大规模项目而言，中国人如今被视为目标市场。
莱坊房地产经纪公司负责柬埔寨业务的经理罗斯·惠布尔在电子邮件中说：“从历史上看，中国对柬埔寨的投资主要集中在基础设施领域，而过去18个月，我们开始看到中国开发商和个人投资者纷纷进入柬埔寨房地产市场。”
在位于金边市中心的桑园区，柬埔寨国民议会和澳大利亚大使馆的街对面是太子房地产投资公司的展示厅，一块写有中文和高棉文的大招牌在为豪华公寓做广告，这些豪华公寓的面积为23平方米到175平方米不等，预计年投资回报率为12%。
在太子房地产投资公司的展厅外，摆渡车随时准备送潜在买家去太子中心广场，操着一口流利汉语普通话的销售人员等着给顾客展示样板间，低楼层公寓的售价为每平方米2600美元，顶层公寓售价高达每平方米4000美元。
销售中介陈晶晶（音）说：“买房的基本都是中国人。”她指出，买家大多来自福建和浙江，此外还有来自上海和深圳等城市的买家，“大多数人买房都是做投资，也有些人会买来住，因为他们在这里开公司或做生意。”
报道称，柬埔寨经济增长迅猛，该国人口年轻且投资回报率高吸引了中国买家，许多房地产开发营销宣传材料也都突出强调的另一大卖点是：柬埔寨是中国“一带一路”倡议的重要参与者，该项目利用数千亿美元的国家及私人投资，旨在密切东南亚、中亚、欧洲及其他地区与中国的关系。此外，柬埔寨首相洪森已成为中国在东南亚地区最坚定的盟友，而北京在东南亚地区也有大量开发项目。
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