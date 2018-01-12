美军机事故不断令日本恼火！冲绳县知事：都“无语”了

《日本经济新闻》1月10日发表题为《美军直升机为何事故不断》的报道称，驻日美军基地的美军直升机在冲绳屡屡发生事故。美国海军陆战队直升机进入2018年以来已经发生两次紧急迫降事故。2017年末，还发生了直升机零部件落入小学的事故，可谓事故连连。其背景是，美军削减军费导致维护不足以及朝鲜局势日益紧张。
冲绳县知事翁长雄志9日就美军AH-1攻击直升机前一天在读谷村紧急迫降一事对媒体称：“真的很无语。县民被置于危险之中。”就在2天前，美军UH-1直升机在宇流麻市伊计岛紧急迫降，驻冲绳美军也向冲绳县官员坦言，频繁发生的事故“很疯狂”。
紧急迫降的2架直升机均属于海军陆战队的美军普天间基地。2017年12月，隶属于普天间基地的CH-53E大型运输直升机的舱门落入临近该基地的小学校。在前面不远的保育园房顶上还发现了美军机的零部件，外界怀疑也与CH-53E有关。
尽管事故接连发生，但2017年冲绳县内的美军飞机相关事故约有30例，与往年相比并不算多。只不过接连在孩子们生活的场所发生事故，让人质疑事故具有结构性的原因，这加剧了民众的不安。
9日，日本防卫相小野寺五典致电美国国防部长马蒂斯，要求防止再次发生此类事故。马蒂斯表示：“充分认识到持续发生紧急着陆的情况，将作为重要课题来对待。”日本外相河野太郎也向美国驻日大使哈格蒂提出了抗议。
持续发生事故的背景是什么？美国保守派智库美国传统基金会2017年10月发布了美军能力年度评估报告，得出的结论是，受预算制约，零部件采购和人员出现不足，海军陆战队拥有的飞机只有40%能起飞。有观点认为，这是受到了奥巴马政府时期削减军费的影响。
报告指出，尤其1981年开始运行的CH-53E“满足不了重型空中运输直升机的需要”。报告强调，因为老化，该直升机已经确定将退役，但后继机型的开发延迟。
冲绳县就一系列事故称，“机体老化、人员疲劳和过度训练导致了事故”。因此，2017年12月舱门坠落事件后，冲绳县要求驻冲绳美军对全部机型进行检查，但美军只确认了CH-53E直升机的安全，并恢复使用。结果，其他直升机又发生了紧急迫降事故。
除了预算和维护不足外，朝鲜局势紧张导致美军行动增加也是事故原因之一。2017年，美海军“宙斯盾”驱逐舰接连与民用船只发生撞船事故，据称也是因为对朝鲜实施警戒的负担增加。
美军在冲绳瞄准半岛战事的行动非常频繁。2017年11月，美军在嘉手纳基地部署了美空军F-35A最新式隐形战斗机，与B-1战略轰炸机频繁开展训练。驻冲绳美军最高指挥、驻日美海军陆战队司令尼克尔森表示：“将大量时间花费在了以韩国为焦点的训练上。”据说，部队现在频繁往来于韩国与冲绳。
据冲绳县调查，基地周边的噪音猛增，这也说明了美军机越来越活跃。日美协议限制驻日美军在晚10时至凌晨飞行，但从2017年度（截至11月末）的夜间和凌晨噪音次数看，3个主要基地月均次达到约25次，是两年前的2倍。美军未透露军事行动的详细情况，但可能实施了更具实战性的训练。
翁长知事叹息说：“预算不足，零部件不足。在这种情况下，驻日美军却频繁地实施针对朝鲜的训练。”日本政府相关人士称，“半岛的紧张状况仍在持续。正密切关注其对美军行动产生何种影响”。
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