朝鲜地下有5000条地道：美军抓紧演练“地道战”

美国石英财经网站1月9日发表题为《朝鲜地下有5000条地道，美军正在训练士兵在地道中作战》的报道称，随着美国与朝鲜之间的紧张关系不断升级，美军正在做准备。这意味着美军士兵正在学习如何应对朝鲜在边境的一种独特战术优势——地道战。
报道称，曾参加过朝鲜战争的前美国陆军上校戴夫·马克斯韦尔告诉美国全国公共广播电台：“朝鲜人就好似鼹鼠。”2001年，前国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德称朝鲜人是“世界一流的地道工”。
马克斯韦尔称，朝鲜拥有庞大的地下网络，地道数量多达5000条，而且很多地道是修建在地下深处，可躲避空袭。如果美国入侵朝鲜（虽然这种情况不太可能发生），那么进攻部队不仅需要在空中和地面作战，而且还需要在地下作战。
目前，一小部分美军已在接受训练，以便在地道和受限制的环境中展开作战行动。但美国全国公共广播电台报道称，由于近期美朝之间的敌对状态，越来越多的美军士兵正在接受地道战训练。但尚不清楚受训士兵的具体人数。其中一项训练内容是拆除地下化学武器实验室。
报道称，这些地道最初是为对付韩国而修建的，有的地道口于上世纪70年代初在韩国境内被发现。金正恩与特朗普一直在就谁的核按钮更大打口水仗，对于那些不在乎这场口水仗的游客而言，可以去参观韩朝边界非军事区内的一些地道。
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