Facebook视频诈骗流行 掌握这些惯用手段和安全措施

如果你收到来自某个朋友的Facebook消息，问你有没有看过某个视频之类的问题，不要点击视频连接 – 这很可能是个恶意软件。
尽管最近几年一直出现不同版本的网络骗局，但最近，新加坡的Facebook用户举报了一轮再次兴起的诈骗消息。很多用户还在近几周纷纷在社交媒体上发帖警告亲朋好友。
Hoax Slayer等揭露邮件和社交媒体骗局的网站提醒网民注意视频消息骗局，并指出，它们是被设计来盗取Facebook账户信息和诱骗受害人下载恶意软件。
“如果你从某个朋友那里收到这种消息，那么这很可能表示他们被盗号了。” Hoax Slayer说。
在一次诈骗案件中，用户点击视频链接后，被导到一个像是Facebook登录界面的网页，要求输入账户信息才可以看视频。但其实里面并没有任何视频；诈骗者用这个方法盗取信息，然后黑入你的账户，以你的名义发同样的信息给你的朋友。Hoax Slayer说。
在另一个诈骗版本中，虚假网站要求受害者复制粘贴一串代码到地址栏，才可以打开视频。而实际上，这些代码是一种恶意脚本语言，让黑客能够控制受害者的Facebook账户。
Facebook用户可以通过开启双重认证来加强账户的安全性。开启以后，如果有人从社交网路不承认的电脑或手机登录，就需要输入特殊安全码。而诈骗者没有安全码，也就无法登陆了。
操作方法：
点击Facebook页面右上方向下的箭头，然后点击设置 → 安全和登录。
往下滑，选择双重认证，然后点击编辑。
选择你想添加的验证方法，并跟随指示。
一旦选择并确定了验证方法，点击允许启用。
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