2018中国经济五大风险

2018年，中国拉开了防控金融风险、精准脱贫和防治污染的三年“攻坚战”的序幕。与此同时，决策者们还面临美国加息、贸易战和朝鲜核问题的考验。
尽管中国的起点不错——2017年的经济增长有望实现自2010年以来的首次加速，但即使没有更大的危险出现，这个世界第二大经济体在2018年还是会放慢增长速度。
IHS马基特公司驻新加坡首席亚太经济学家拉吉夫•比斯瓦斯说：“展
望2018年，经济严重失衡继续构成下行风险。
中国经济面临的风险仍是全球增长前景面临的主要风险之一，亚
太地区面临中国经济放缓的冲击时尤为脆弱。”
这些冲击尚未成为现实，实际上经济活动依然坚挺。12月的官方制造业采购经理人指数是51.6 ，表明情况在改善。一个分项指数显示，新的制造业出口订单也达到6个月来的高点。
预测人士认为，今年的经济增速为6.5%，是自1990年以来的最慢速度。以下是他们指出的可能影响经济增长或导致市场动荡的领域。
金融风险
中国共产党最近重申了防控金融风险的承诺，称其为未来三年的主要挑战。随着金融系统进一步向外资企业开放，债务与国内生产总值比率成为主要危险，到2022年或将超过320%。
香港亚洲分析公司董事总经理龙宝琳(音)说：“这是一个严重的问题。金融不稳定是核心问题。解决这个问题就能缓解资本外流压力、去杠杆化带来的难题和中小银行的脆弱性。”
建筑业放缓
汇丰银行控股公司驻香港的亚洲经济研究联席主管范力民说，为遏制债务而加强对金融和环保领域的监管可能会在2018年引发震荡，导致住房和基础设施建设放缓。
范力民说：“建筑领域出现超出预期的减速可能会给更广泛的经济活动带来重压。新兴行业目前还没有强大到能提供足够强的缓冲。贯穿中国经济的一条最大的断层线是建筑行业。”
贸易争端
曾在美国财政部担任中国问题专家的戴维•洛文杰说，美国总统特朗普最近发表的国家安全战略讲话是为转向贸易保护主义做的“铺热”。
现任美国西部信托公司分析师的洛文杰说：“由于民粹主义在中国同样根基深厚，中国政界人士会觉得有必要采取报复措施。”
美联储加息
牛津大学中国中心学者、曾任瑞银集团顾问的乔治•马格努斯说，如果美联储的加息幅度超出市场预期，同时减税举措推动美国经济增长率在3.2%的基础上进一步提升，那么美元可能会重新焕发活力，再次给人民币和资本外流施加压力。
北京大学汇丰商学院副教授克里斯托弗•鲍尔丁说：“如果美联储开始加息，美元出现牛市，那会带来大问题。
朝鲜问题
清华大学国家金融研究院副院长朱宁说，如果美国和朝鲜之间的紧张关系升级为更加严重的对抗，那将会产生深远的影响。而且受影响的不只是中国经济，还有整个亚太地区的经济。
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