Uber CEO：预计美国将在10年内拥有飞行汽车

Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）预计，飞行汽车将在未来10年出现在美国的天空。
“今后将有人在得州达拉斯飞来飞去。”他在慕尼黑出席DLD科技大会时说，这也是他去年执掌Uber帅印后首次在欧洲公开亮相，“我认为这会在10年内实现。”
这位Uber CEO表示，拥挤的城市交通是该公司正在努力解决的问题之一，例如，不断增加电动汽车便是方案之一。但全自动出租车仍然要等到10至15年，因为3D地图仍然需要完善，而传感器的价格依然太高。
Uber计划今年向更多德国城市扩张，而且还为伦敦制定了新的计划。科斯罗萨西表示，只要伦敦允许该公司重新开展业务，Uber就致力于在伦敦使用混动或电动车队。而在提到Uber Eats外卖服务时，科斯罗萨西表示，这项业务“肯定在爆发”，他预计该业务将在今年成为全球最大外卖公司。
“我们目前正在从不遗余力的增长转向有责任的增长。”科斯罗萨西发表讲话的同时，出租车司机正在外面举行示威游行，抗议这家美国创业公司对他们的业务构成的挑战。Uber去年遭遇了企业文化危机，以至于整个公司上下都认为需要进行改变。他表示，Uber目前正在致力于“做正确的事情”。
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