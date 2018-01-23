“天降陨石”印度村民纷纷合影 最后发现是排泄物

一大块物体从天而降，划过天空发生巨响，落在印度北部哈里亚纳邦的一个村子。大批村民凑来看热闹，都弄不清这是什么东西。有人说是陨石还纷纷合影留念。但专家到场很快就得出结论：那就是一大坨人类排泄物。。
《印度快报》1月21日报道，事情发生在当地时间20日上午8点左右，现场目击者Balwan称：“什么东西从天而降，声音听上去就像飞机划破天际呼啸一般。我还没搞清楚是怎么回事儿，那东西就坠落在我家地里了。”
然后不断有人跑到坠落点看热闹，村长也到场查看了一番：“从地面凹陷来看，我估摸着那东西大概重8-10千克，刚开始还以为是冰，但半天也不见它融化。所以我们意识到里面大概有某种化学成分。也不知道能不能直接触摸，所以就打电话叫了警察。”
在人群围观时，有人就表示这该不会是陨石吧……
没过多久，当地警局就派人来了。但到场警官也搞不清楚，“你让我说，我也感觉是冰”，于是连忙报告上级部门。政府部门反应迅速：印度气象局立刻派出专家组，印度国家灾害管理署也接到警报。
下午气象局专家组到场采样，很快就得出了结论：这就是一坨从民航飞机上遗弃的人类排泄物。
现代民航飞机早就不是“直排”了。采用真空马桶后，乘客的排泄物事后都会被存放在专门的储存罐中，一般是在着陆以后由地勤保洁人员负责回收清理。通常这些罐子不会在空中进行倾倒，各国民航管理部门也禁止这种做法。但偶尔某些老式飞机因设备老化，会发生泄漏。泄漏的物体在高空因低温混合其他液体发生凝结，就会产生类似冰的物体。
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