冲突升级！印度从印巴边境撤离3.6万人 民众紧急抱牛逃跑

“我们离开了世世代代生存的小村庄，我们失去了一切，”萨塔尔说，“我们的家畜都死了，它们是我们的收入来源。”
印度和巴基斯坦军队已连续多日在边境地区展开激战，两国边境冲突持续升级。印度紧急从印巴边境地区撤离3.6万民众和5000头牛，以防再遭重炮袭击，印媒又惊呼“第三次世界大战”。
据《印度快报》22日报道，印度边境警官苏林德（Surinder Choduhary）称，为了“拯救”印巴边境印控克什米尔地区的民众，阿尼亚镇及一些边境村庄已经紧急疏散了3.6万民众。苏林德表示，除此之外，印巴边境的其他村庄也正在进行人员疏散。
印控克什米尔地区官员库马尔（Kumar Rajeev Ranjan）也宣布，阿尼亚镇58个村庄的超3.6万民众已被撤离到安全地带。库马尔说，撤离的民众绝大部分都是和家人朋友一起避难，其中，超1000人是在地区政府的协调下，转移到一些学校避难。
与此同时，超5000头牛也已从边境地区转移到安全地带。从《印度快报》的配图可看出，在上周三（17日）印巴军队发生交火时，有印度边境民众抱着牛逃跑。
一位名叫萨塔尔（Sattar Din）的避难者称，为了躲避灾难，他已经“失去了所有”。“我们离开了世世代代生存的小村庄，我们失去了一切，”萨塔尔说，“我们的家畜都死了，它们是我们的收入来源。”
另一位来自阿尼亚镇的村民娅莎（Asha Ran）表示，印巴分治以来，留给印巴边境地区民众的就只有炮火声了，“人们没有在1965年以及1971年两国爆发战争期间见过的激烈场景，近几十年来都见识过了，敌人一直在炮击我们。”
据了解，近几年来，印巴军队在边境地区“擦枪走火”不断。尽管印巴军方2017年11月曾达成一致，同意必须恢复2003年停火协议的“精神”以保护无辜平民，但双方仍然沿实际控制线频繁发生交火。巴基斯坦方面曾指出，印方仅在2017年1-9月就有超600次违反停火协议挑起战火，造成28位平民死亡、113人受伤。而2016年，印方也有382次违反停火协议，向巴方开火。
2018年新年伊始，双方仍不断交火。近日，两国军队更是连续4天在边境地区进行激战，造成双方人员伤亡惨重。《印度快报》称，因两国军队连续多日交火，边境地区已有超300所教育机构宣布暂时停课。
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