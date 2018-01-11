中国将帮阿富汗建军事基地

一名阿富汗军方高级官员说，中国将在阿富汗巴达赫尚省为阿富汗武装部队建设一个军事基地。
达乌特•瓦齐里将军对俄罗斯费尔干纳通讯社记者说，有关新基地的计划是阿富汗防务代表团上个月访问北京时达成的。
当时，阿富汗和中国宣布愿意一道深化在反恐等各领域的务实合作，推动两国两军关系不断迈向前进。
据费尔干纳通讯社报道，瓦齐里表示中国将供应基地运转所需的物资，包括“武器、士兵制服、军事装备以及(基地)运作所需的其他东西”。
这是北京越来越多参与其西部边境安全问题的最新之举。
一名阿富汗安全官员对费尔干纳通讯社记者说：“中国担心恐怖分子会通过阿富汗进入中国，给当局带来麻烦。”
巴达赫尚省与中国接壤(边界线长76公里)，但接壤地区车辆无法通行。从中国到巴达赫尚省最便捷的方式是经过塔吉克斯坦的帕米尔地区。
中国、阿富汗、塔吉克斯坦和巴基斯坦都是北京主导的四国军队反恐合作协调机制的成员国，该机制于2016年建立。
费尔干纳通讯社援引阿富汗国防部匿名消息人士的话报道称，双方已经开始规划该基地。阿富汗已经建立特别委员会来决定该基地的地点和其他技术细节，一个中国军事专家代表团将在未来几天到访阿富汗探讨相关工作。
【美国之音电台网站1月9日报道】题：中国将资助阿富汗于中阿边界建设军事基地
阿富汗国防部长巴哈拉米2017年12月出访北京，与中国达成协议，中国将资助阿富汗在东北部巴达赫尚省与中国接壤的地区建立军事基地。
美国之音记者阿卡莫•达威说：“长期以来，中国一直担忧伊斯兰极端组织通过阿富汗渗透到中国，并希望寻求域性的解决方案。这个基地能否有效防止‘伊斯兰国’组织势力进入中国还有待观察，但这显然是中国解决对这个地区的担忧的第一步。”
另一方面，中国表示考虑将中巴经济走廊项目延伸到阿富汗。
达威说：“这给阿富汗提供了机会，成为由中国主导的经济体系的一分子，这会为阿富汗带来许多好处。从经济角度来说，中国的能力让整个地区仰望，大家都希望成为中国区域构想中的一部分。对阿富汗这个战事频繁、基础设施建设极为落后的国家来说，中国显然能带来更多经济成长和建设的机会。”
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