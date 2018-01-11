亚马逊CEO贝索斯成史上最富 净资产达1051亿美元

美媒称，杰夫·贝索斯现在是有史以来最富有的人。
据美国有线电视新闻网网站1月9日报道，根据彭博亿万富豪指数，这位亚马逊首席执行官的净资产8日达到了1051亿美元，超过了微软创始人比尔·盖茨此前创下的纪录。
另一家对全球富豪净资产进行追踪的主要机构《福布斯》双周刊称，贝索斯的净资产只有1044亿美元。
他的净资产大部分来自于其持有的7890万股亚马逊股票。亚马逊股价8日上涨1.4%，令他的净资产增加了约14亿美元。
亚马逊股价今年到目前为止上涨近7%，2017年上涨了56%。
贝索斯还持有《华盛顿邮报》和蓝色起源公司的股票。
2017年7月，贝索斯曾短暂地超过盖茨摘得全球首富桂冠。他于10月再次超过盖茨。在11月节日购物季开始时，又一次在亚马逊股票表现的帮助下，他的净资产首次超过了1000亿美元。
根据《福布斯》的数字，微软创始人现在的净资产为919亿美元，而彭博社的数字是933亿美元。这仍足以让盖茨在这两份富豪榜单上都保住第二名的位置。但《福布斯》报道称，他的净资产在1999年4月曾超过1000亿美元，经通胀调整后，1999年的1000亿美元相当于今天的1480亿美元。
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