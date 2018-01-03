民调：越来越多台湾年轻人认为自己是“中国人”

台媒称，《天下》杂志1月2日发布一年一度调查，发现“台湾人认同度”创5年新低，20到29岁年轻世代认为自己是中国人比例提高，“天然独”不再是铁板一块。
据台湾联合新闻网1月2日报道，调查也发现，岛内民众对当前经济状况正失去信心，有高达72%受访者不满台湾经济表现，1/4受访者认为自己会变得更穷。
报道称，由此可见，台湾年轻世代的“天然独”不再是铁板一块。
当岛内民众被问到最支持哪个政党时，调查发现，支持“民进党、国民党及‘时代力量’”的比重都在下滑，7.8%受访岛内民众回答“不支持”或“没有特定政党倾向”。
报道认为，这可能代表，岛内民众对当前的政党政治，正逐渐失去信心。
此外，今年调查也发现，岛内民众对台湾前景“悲观大于乐观”。有71.6%受访者表示，对台湾目前经济表现不满意；近六成（59.2%）表示对台湾未来发展感到悲观。更有1/4受访者预期，新的一年自己的经济情况将每况愈下。
调查同时还发现，高达67.7%的岛内民众对台湾地区领导人蔡英文过去一年表现不满意。
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