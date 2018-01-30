“几乎搬空英国”的最大规模出访团即将访华

英国首相特雷莎·梅将于1月31日起展开对中国的三天访问。随同特雷莎访华的，还将有一个庞大的商务代表团。
英国《电讯报》29日称，特雷莎此次访问将进一步提升中英的商业合作，两国将签署一系列协议。
另据《欧洲时报》报道，在脱欧的大背景下，英国正积极寻求与世界其他国家，尤其是中国开展更广泛的合作。
英国媒体天空新闻26日还报道了随同特雷莎访华的“豪华”商业团阵容，覆盖金融、贸易、医药、教育、通讯、交通等众多行业。报道称，40多家公司、大学和行业协会代表跟着特雷莎一起访问中国，其中包括汇丰银行、英国石油公司、渣打银行、阿斯顿·马丁、阿斯利康制药公司、海事卫星inmarsat和曼彻斯特大学等知名企业和高校。
天空新闻称，这将是特雷莎担任首相以来规模最大的出访代表团。
《欧洲时报》甚至称，如此大规模的商业团，“快要把整个英国搬来了”。
另据新华社报道，英国媒体认为，从行程安排上看，意味着金融与教育合作可能成为这次访华的亮点。
蓝筹上市公司
随同特雷莎访华的英国大公司包括世界最大私营石油公司之一BP（英国石油）、全球规模最大的银行之一的汇丰银行（HSBC）、卫星服务运营商英国海事卫星（inmarsat）、有百年历史的渣打银行（Standard Chartered）、负责肥料等科研和开发的天狼星矿业（Sirius Minerals）、全球领先的制药公司阿斯利康公司（Astra Zeneca）。
除此以外，还有英国的标准人寿安本集团（Standard Life Aberdeen）、伦敦证券交易所（London Stock Exchange Group）等等。
汽车行业
除了以上的金融科技医药类，特雷莎还会带着Tevva Motors的负责人。Tevva Motors是一家总部位于伦敦的新能源高科技创业公司，致力于电动汽车的能源优化。
此外，汽车行业的阿斯顿·马丁、HORIBA MIRA、捷豹路虎，迈凯轮（McLaren）和诺顿摩托车（Norton Motorcycles）也都会有代表跟着特雷莎一起访华。
教育行业
教育领域也是此次特雷莎访华的一项核心内容，她到访的北京、上海以及武汉拥有中国众多的著名高校。
此外，随团访华的包括英国教育供应商联会（BESA）、英国技能合作组织，曼切斯特大学、前身是英国大学校长委员会（CVCP）的英国大学团Universities UK，还有连锁幼儿园Busy Bees、剑桥科技园等。
私营企业
私营公司包括金丝雀码头集团（Canary Wharf Group）、技术集团Blippar、制造商Far-UK、儿童食品生产商Kiddylicious、医疗诊断提供商Medopad、能源和废物管理公司NPL集团、生物科学公司Stream Bio。
其他
其他团体还包括众多的半官方机构和协会，包括英国医药与保健产品监管机构、英国工业联合会（CBI）、英国董事学会（IOD）、苏格兰威士忌协会、农业和园艺发展委员会、英中贸易协会（CBBC）、英国农业与园艺发展局等。
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