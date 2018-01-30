业余天文发烧友找到失联10余年卫星 NASA惊掉下巴

这两天，一个名叫斯科特·提利（Scott Tilley）的加拿大业余天文爱好者意外发现了美国“失联”10余年的卫星，此消息让美国国家航空航天局（NASA）都惊掉了下巴。
2000年3月25日，NASA在加利福尼亚州发射了IMAGE卫星，直到2005年IMAGE发生故障而与NASA失去联系，至今超过10余年。不过，综合英国《太阳报》及今日俄罗斯网站消息，当地时间1月20日，来自加拿大不列颠哥伦比亚省的业余天文学家斯科特发现，这颗卫星任然有信号。
据报道，早在IMAGE失联之初，NASA也曾竭尽全力寻找，但未有结果，NASA最终决定放弃该项任务。直到近日，加拿大天文爱好学者在利用无线电波扫描寻找另一颗美国发射的Zuma卫星时，竟然意外发现了IMAGE的信号。
斯科特早前就曾在个人博客中透露：“从1月20日的数据来看，我注意到高地球轨道中一条曲线与一颗卫星的轨迹一直，这不同寻常。使用卫星工具进行快速扫描，我发现了来自失联已久IMAGE卫星的信号。”
在斯科特报告了他“了不起的发现”之后，令NASA方面十分震惊 ，专家们争相采取行动予以证实，加利福尼亚州戈达德太空飞行中心（Goddard Space Flight Center）的团队使用他们的卫星天线搜寻到了一个信号，而这个信号正来自IMAGE。
科学家们希望IMAGE的数据能够再次被使用。物理学家帕特里夏·里夫（Patricia Reiff）表示：“IMAGE的信号还存活真是令人极度兴奋的事。”
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